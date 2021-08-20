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Assassinato em residencial

Adolescente confessa que incendiou jovem com coquetel molotov em Cachoeiro

Suspeito de 17 anos confessou ter usado a bomba incendiária de fabricação caseira em Rômulo Moraes Aguiar, de 19 anos, quando o motoboy estava caído no chão após ser baleado

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 ago 2021 às 15:50
Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos
Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos Crédito: Reprodução/ redes sociais
Um adolescente de 17 anos confessou ter ateado fogo com coquetel molotov — bomba incendiária de fabricação caseira — no motoboy Rômulo Moraes Aguiar, de 19 anos, que teve foi morto a tiros e teve o corpo queimado na noite da última quarta-feira (18), no residencial Otílio Ronceti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Além da vítima, um vendedor de churrasquinho também foi baleado na cabeça na portaria do conjunto habitacional.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o adolescente compareceu à Delegacia Regional do município, na noite desta quinta-feira (19), acompanhado de um familiar, e confessou sua participação no crime ao delegado de plantão.
“Pedi que ele retornasse para responder a outros questionamentos. Ele compareceu na manhã desta sexta-feira (20) à delegacia e, sem demonstrar nenhum arrependimento, disse que ateou o molotov no rapaz. Pedimos à promotoria pela internação dele”, explicou o delegado.

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Além do adolescente, um homem — já identificado pela Polícia Civil — atuou na ação criminosa. O delegado Felipe Vivas explicou que a investigação ainda não foi concluída, mas a motivação é relacionada a conflitos antigos de tráfico de drogas e uma rivalidade entre os envolvidos.
“Segundo o depoimento, a intenção dele era matar o vendedor (de churrasquinho) — baleado no rosto na portaria do conjunto habitacional — e o filho dele, pois ambos vinham trocando ameaças com os autores em redes sociais. Os suspeitos do atentado estão ligados a uma troca de tiros que houve no início deste ano. Rômulo, que era morador do residencial e amigo do filho do vendedor, foi assassinado por associação a eles”, disse o titular da DHPP de Cachoeiro.
Os nomes dos envolvidos não foram informados pela polícia. De acordo com Felipe Vivas, após receber alta médica do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o vendedor de churrasquinho seria chamado para prestar depoimento na delegacia. Segundo a unidade hospitalar, ele teve alta nesta sexta-feira (20). 

RELEMBRE O CRIME

A morte de Rômulo Moraes Aguiar, 19, aconteceu na noite da última quarta-feira. Além dele, um vendedor de churrasquinho também foi baleado na cabeça na portaria do conjunto habitacional. Os momentos de tensão foram flagrados e gravados pelos moradores, que ficaram assustados. Nas imagens, é possível ouvir gritos e barulho de tiros. Em outro vídeo, que circula nas redes sociais e de autoria desconhecida, Rômulo aparece caído no chão e recebe vários tiros. 
O local onde tudo aconteceu já foi palco de outros conflitos em que a polícia precisou ser acionada. Em abril deste ano, os moradores do residencial ficaram assustados após um tiroteio em uma tarde de domingo.

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