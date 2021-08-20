Adolescente confessa que incendiou jovem com coquetel molotov em Cachoeiro

Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos Crédito: Reprodução/ redes sociais

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o adolescente compareceu à Delegacia Regional do município, na noite desta quinta-feira (19), acompanhado de um familiar, e confessou sua participação no crime ao delegado de plantão.

“Pedi que ele retornasse para responder a outros questionamentos. Ele compareceu na manhã desta sexta-feira (20) à delegacia e, sem demonstrar nenhum arrependimento, disse que ateou o molotov no rapaz. Pedimos à promotoria pela internação dele”, explicou o delegado.

Além do adolescente, um homem — já identificado pela Polícia Civil — atuou na ação criminosa. O delegado Felipe Vivas explicou que a investigação ainda não foi concluída, mas a motivação é relacionada a conflitos antigos de tráfico de drogas e uma rivalidade entre os envolvidos.

“Segundo o depoimento, a intenção dele era matar o vendedor (de churrasquinho) — baleado no rosto na portaria do conjunto habitacional — e o filho dele, pois ambos vinham trocando ameaças com os autores em redes sociais. Os suspeitos do atentado estão ligados a uma troca de tiros que houve no início deste ano. Rômulo, que era morador do residencial e amigo do filho do vendedor, foi assassinado por associação a eles”, disse o titular da DHPP de Cachoeiro.

Os nomes dos envolvidos não foram informados pela polícia. De acordo com Felipe Vivas, após receber alta médica do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o vendedor de churrasquinho seria chamado para prestar depoimento na delegacia. Segundo a unidade hospitalar, ele teve alta nesta sexta-feira (20).

RELEMBRE O CRIME

A morte de Rômulo Moraes Aguiar, 19, aconteceu na noite da última quarta-feira. Além dele, um vendedor de churrasquinho também foi baleado na cabeça na portaria do conjunto habitacional. Os momentos de tensão foram flagrados e gravados pelos moradores, que ficaram assustados. Nas imagens, é possível ouvir gritos e barulho de tiros. Em outro vídeo, que circula nas redes sociais e de autoria desconhecida, Rômulo aparece caído no chão e recebe vários tiros.