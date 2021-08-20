Vídeo: carro sem motorista desce rua e causa acidente no Centro de Vitória

Após ser estacionado, carro começa a descer rua do Centro de Vitória e só para ao atingir outro veículo Crédito: Eugênio Martini

Era manhã de quinta-feira (19) e tudo parecia normal, até que um carro estacionado na Rua Dionísio Rosendo, no Centro de Vitória , começa a andar — aparentemente desengrenado e sem ninguém dentro. Um homem tenta segurar o veículo para impedir que continue descendo pela via, mas o carro para somente após atingir outro automóvel, que estava parado no lado oposto.

Câmeras de segurança da região registraram o ocorrido, que durou cerca de dez segundos. As imagens mostram que, após um homem encostar no carro branco, o veículo começa a descer a rua. Até parar novamente, por pouco o veículo não atinge um homem que estava passando na via com um carrinho de mão carregado com pallets. Veja o vídeo:

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Considerando o que aparece na gravação, os dois carros que se envolveram no acidente não estavam ocupados, portanto, felizmente, ninguém teria ficado ferido. Pela marcação que consta no registro da gravação, a batida aconteceu pouco após as 8 horas desta quinta-feira.

A Gazeta entrou em contato com a A reportagem deentrou em contato com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para, no caso de acionamento, saber o que causou o acidente e se o motorista do carro que desceu a rua foi localizado. No entanto, as corporações não foram acionadas para atender a ocorrência.

O QUE DIZ A LEI DE TRÂNSITO