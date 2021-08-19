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Estava sem motorista

Vídeo: caminhão desce rua desgovernado e bate em ônibus em Nova Venécia

Ônibus é da Prefeitura de Boa Esperança e é usado para transporte de pacientes para o município vizinho, mas estava vazio no momento do acidente

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:38

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:38
Caminhão bate em ônibus em Nova Venécia
Caminhão desgovernado bate em ônibus em Nova Venécia Crédito: Reprodução
Um caminhão, que estava sem motorista na direção, assustou moradores após descer desgovernado em uma rua movimentada de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, e bater em um ônibus parado nesta quinta-feira (19). Apesar do susto, ninguém se feriu.
O acidente ocorreu no bairro Beira Rio. Em vídeo registrado por câmeras de videomonitoramento, é possível ver o momento em que o motorista estaciona o caminhão na rua. Alguns segundos depois, o veículo desce a rua desgovernado, parando somente ao atingir um ônibus, que estava parado.
O ônibus é da Prefeitura de Boa Esperança e transportava pacientes para o município vizinho. A administração municipal informou que o veículo estava vazio no momento do acidente e ninguém ficou ferido.

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