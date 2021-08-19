Vídeo: caminhão desce rua desgovernado e bate em ônibus em Nova Venécia

Um caminhão, que estava sem motorista na direção, assustou moradores após descer desgovernado em uma rua movimentada de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, e bater em um ônibus parado nesta quinta-feira (19). Apesar do susto, ninguém se feriu.
O acidente ocorreu no bairro Beira Rio. Em vídeo registrado por câmeras de videomonitoramento, é possível ver o momento em que o motorista estaciona o caminhão na rua. Alguns segundos depois, o veículo desce a rua desgovernado, parando somente ao atingir um ônibus, que estava parado.
O ônibus é da Prefeitura de Boa Esperança e transportava pacientes para o município vizinho. A administração municipal informou que o veículo estava vazio no momento do acidente e ninguém ficou ferido.