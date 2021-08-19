Vídeo mostra tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha

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Segundo a PM, o acionamento ocorreu via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, no bairro, moradores confirmaram aos militares que houve um tiroteio, mas nenhum suspeito foi encontrado pela polícia. No entanto, durante atendimento à ocorrência, os policiais apreenderam 64 buchas de maconha. A droga foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.