Vídeo mostra tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha

Um tiroteio assustou moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (19). A Polícia Militar informou que foi ao local após ser acionada para a ocorrência, mas não localizou nenhum suspeito. Também não há informações sobre feridos. Um vídeo, que mostra um homem correndo — parecendo segurar uma arma — e em que é possível ouvir o barulho dos disparos, foi registrado e compartilhado.
Segundo a PM, o acionamento ocorreu via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, no bairro, moradores confirmaram aos militares que houve um tiroteio, mas nenhum suspeito foi encontrado pela polícia. No entanto, durante atendimento à ocorrência, os policiais apreenderam 64 buchas de maconha. A droga foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil, explicou que a ocorrência foi encerrada sem registro de pessoas detidas ou feridas.