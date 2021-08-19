Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PM foi acionada

Vídeo mostra tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha

Nas imagens, além do barulho dos disparos, um homem aparece correndo — parecendo estar segurando uma arma. A PM informou que foi ao bairro, mas não localizou nenhum suspeito

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:27

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:27
Tiroteio assustou moradores do bairro 1º de Maio, em Vila Velha
Tiroteio assustou moradores do bairro 1º de Maio, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um tiroteio assustou moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (19). A Polícia Militar informou que foi ao local após ser acionada para a ocorrência, mas não localizou nenhum suspeito. Também não há informações sobre feridos. Um vídeo, que mostra um homem correndo — parecendo segurar uma arma — e em que é possível ouvir o barulho dos disparos, foi registrado e compartilhado.
Segundo a PM, o acionamento ocorreu via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, no bairro, moradores confirmaram aos militares que houve um tiroteio, mas nenhum suspeito foi encontrado pela polícia. No entanto, durante atendimento à ocorrência, os policiais apreenderam 64 buchas de maconha. A droga foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil, explicou que a ocorrência foi encerrada sem registro de pessoas detidas ou feridas.

Veja Também

Mulher é morta a tiros em distrito de Conceição da Barra

Golpe da falsa carta de crédito gera prejuízo de R$ 500 mil no ES

Vídeo: jovem é morto e tem corpo incendiado em residencial de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados