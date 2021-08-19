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Braço do Rio

Mulher é morta a tiros em distrito de Conceição da Barra

Nenhum suspeito foi detido. Região é a mesma onde quatro pessoas foram assassinadas dentro de um bar na última sexta-feira (13)

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:32
Segurança - Policial militar
Mulher é morta a tiros em bairro de Conceição da Barra Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (18), no bairro São Jorge, distrito de Braço do Rio, em Conceição da BarraNorte do Espírito Santo. A região é a mesma onde quatro pessoas foram assassinadas dentro de um bar no último fim de semana.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que no bairro São Jorge havia uma pessoa morta vítima de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram o corpo de uma mulher no chão sem vida. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou na manhã desta quinta-feira (19) que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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