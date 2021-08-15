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Violência

Assassinatos em Conceição da Barra: mãe ligou para filho antes de morrer

O filho, que mora em Vitória, não conseguiu chegar a tempo de ver a mãe com vida; outras três pessoas foram assassinadas

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 11:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 ago 2021 às 11:45
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
Quatro pessoas foram assassinadas em bar de Conceição da Barra Crédito: Montagem | A Gazeta
Mesmo baleada, a dona do bar que foi cenário de crimes em Conceição da Barra, conseguiu ligar para o filho e avisar o que tinha acontecido.  Ione Caires, de 48 anos, chegou a ser socorrida por moradores com vida, mas acabou morrendo antes de ver o filho, que havia saído de Vitória assim que recebeu a ligação da mãe. A informação é de uma sobrinha da Ione à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.
Ione e três clientes que estavam no bar foram assassinados a tiros na noite de sexta-feira (13), na localidade de Braço do Rio. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o autor dos disparos estava em um carro. Não há informações sobre a identificação, localização e motivação do suspeito. A Polícia Civil investiga o caso.
Os corpos da dona do bar e dos clientes  Deyvison da Conceição dos Santos, de 20 anos, Weverton Silva do Nascimento, de 29, e Manoel Marques, de 52, foram sepultados na manhã deste domingo (15) no Cemitério Municipal de Braço do Rio. 

O CRIME

A Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre as investigações do caso, mas, segundo familiares da dona do bar, Ione acabou atingida por uma bala perdida. Os três clientes também baleados moravam em Braço do Rio e eram conhecidos de Ione, muito querida no bairro São Jorge.
De acordo com informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estava em um carro. Quando os militares chegaram ao local, encontraram dois dos homens mortos no bar. A proprietária do local e outro homem também atingidos pelos tiros chegaram a ser socorridos com vida, mas acabaram morrendo.

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