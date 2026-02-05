Piscina de sítio foi esvaziada em busca por cabeça de Dante Michelini
Após o corpo de Dante de Brito Michelini ser encontrado decapitado no sítio em que ele morava em Guarapari, no Espírito Santo, policiais fizeram buscas pela cabeça até dentro de uma piscina. A reportagem apurou que um forte mau cheiro vinha da estrutura, que chegou a ser esvaziada na hipótese de o membro estar lá dentro. No entanto, foram encontradas apenas duas tartarugas mortas .
O corpo foi encontrado na zona rural de Meaípe na terça-feira (3). Além de estar sem cabeça, havia sinais de carbonização. O imóvel em que Dante morava estava destruído por incêndio. A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, teve acesso às imagens da residência. A reportagem demandou a Polícia Civil nesta quinta-feira (5) para saber se a cabeça foi encontrada em novas buscas, mas a corporação informou que não vai divulgar detalhes sobre a investigação. Acrescentou ainda que nenhum suspeito foi preso.
Dante Brito Michelini, mais conhecido como Dantinho, era de uma influente família do Espírito Santo no início dos anos 1970 quando foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo. Anos mais tarde, ele, o pai Dante de Barros Michelini e Paulo Constanteen Helal, também implicados no crime, foram absolvidos por falta de provas.