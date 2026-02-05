Piscina de sítio foi esvaziada em busca por cabeça de Dante Michelini

Após o corpo de Dante de Brito Michelini ser encontrado decapitado no sítio em que ele morava em Guarapari, no Espírito Santo, policiais fizeram buscas pela cabeça até dentro de uma piscina. A reportagem apurou que um forte mau cheiro vinha da estrutura, que chegou a ser esvaziada na hipótese de o membro estar lá dentro. No entanto, foram encontradas apenas duas tartarugas mortas .

O corpo foi encontrado na zona rural de Meaípe na terça-feira (3). Além de estar sem cabeça, havia sinais de carbonização. O imóvel em que Dante morava estava destruído por incêndio. A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, teve acesso às imagens da residência. A reportagem demandou a Polícia Civil nesta quinta-feira (5) para saber se a cabeça foi encontrada em novas buscas, mas a corporação informou que não vai divulgar detalhes sobre a investigação. Acrescentou ainda que nenhum suspeito foi preso.