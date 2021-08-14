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Violência doméstica

Jovem é preso após agredir companheira e atear fogo na casa, em Vitória

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (13) em São Pedro; a vítima saiu do imóvel com a filha do casal, um bebê de um ano e 10 meses, antes do incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2021 às 14:50

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:50

Homem é preso após agredir companheira e colocar fogo na casa em Vitória
Jovem é preso após agredir companheira e colocar fogo no apartamento, em Vitória Crédito: TV Gazeta
Um jovem de 27 anos foi preso após agredir a companheira de 16 anos e atear fogo no apartamento onde moravam com a filha, de um ano e dez meses, em São Pedro, Vitória, na noite desta sexta-feira (13). A adolescente e a filha não se feriram no incêndio, pois estavam fora quando o fogo teve início, mas o imóvel foi destruído pelas chamas de acordo com informações do G1 ES.
Segundo o depoimento da adolescente, o companheiro é usuário de drogas. Ao longo do relacionamento de cerca de três anos, ela já havia sido agredida outras vezes. Na noite desta sexta, o casal teve uma briga, pois  não queria que o rapaz ficasse com a filha deles devido a seu estado alterado. 
A jovem foi agredida com tapas e levou uma garfada na barriga. Segundo ela, o ex-companheiro só não utilizou facas para machucá-la, pois ela já havia escondido os objetos.

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Após ser agredida, a mãe saiu com a filha para a casa de uma amiga, na vizinhança. O companheiro chegou a ir atrás dela, mas depois retornou para a residência do casal. Mais tarde, ele voltou e disse que havia ateado fogo no local. 
As chamas foram controladas com a ajuda de vizinhos. O incêndio provocou desespero, pois o imóvel fica em um prédio com mais cinco apartamentos. Ninguém se feriu. O agressor foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
Com informações do G1 ES.

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