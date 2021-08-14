Jovem é preso após agredir companheira e atear fogo na casa, em Vitória

Jovem é preso após agredir companheira e colocar fogo no apartamento, em Vitória Crédito: TV Gazeta

G1 ES. Um jovem de 27 anos foi preso após agredir a companheira de 16 anos e atear fogo no apartamento onde moravam com a filha, de um ano e dez meses, em São Pedro, Vitória , na noite desta sexta-feira (13). A adolescente e a filha não se feriram no incêndio, pois estavam fora quando o fogo teve início, mas o imóvel foi destruído pelas chamas de acordo com informações do

Segundo o depoimento da adolescente, o companheiro é usuário de drogas. Ao longo do relacionamento de cerca de três anos, ela já havia sido agredida outras vezes. Na noite desta sexta, o casal teve uma briga, pois não queria que o rapaz ficasse com a filha deles devido a seu estado alterado.

A jovem foi agredida com tapas e levou uma garfada na barriga. Segundo ela, o ex-companheiro só não utilizou facas para machucá-la, pois ela já havia escondido os objetos.

Após ser agredida, a mãe saiu com a filha para a casa de uma amiga, na vizinhança. O companheiro chegou a ir atrás dela, mas depois retornou para a residência do casal. Mais tarde, ele voltou e disse que havia ateado fogo no local.

As chamas foram controladas com a ajuda de vizinhos. O incêndio provocou desespero, pois o imóvel fica em um prédio com mais cinco apartamentos. Ninguém se feriu. O agressor foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.