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Sumido há quatro dias

Gerente da Prefeitura de Vitória desaparece em bairro da Capital

Patrick Ribeiro Araújo é de Resistência, mas foi visto pela última vez passando de moto pela região de Maruípe, na terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2021 às 13:21

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 13:21

Patrick Araújo Ribeiro está desaparecido desde a última terça-feira (10)
Patrick Araújo Ribeiro está desaparecido desde a última terça-feira (10) Crédito: Arquivo pessoal
O gerente Patrick Ribeiro de Araújo, que atua na Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, está desaparecido há quatro dias. Morador de Resistência, na Grande São Pedro, na Capital, ele é muito conhecido na região e foi visto pela última vez na terça-feira (10) ao passar de moto por Maruípe. A família está desesperada em busca de informações e fez um protesto neste sábado (14).
Patrick chegou a fazer contato com uma amiga naquela noite porque queria encontrá-la para conversar, desabafar um pouco, mas não mencionou o assunto. A amiga perguntou onde ele estaria, se demoraria para chegar, e ele respondeu estar com uma mulher, na região da Enseada do Suá, perto da Terceira Ponte. Mas, depois disso, não apareceu.
No dia seguinte, a família soube que ele não foi trabalhar e achou estranho o fato de ele não ter dormido em casa, pois não era uma prática habitual. Então, foi registrado o desaparecimento na polícia e, na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, em Vitória. A irmã de Patrick disse que teve acesso a imagens de videomonitoramento do cerco de segurança da prefeitura, o que deixou a família mais preocupada sobre o que pode ter acontecido.
“Ele passa de moto no sentido Maruípe, com uma mulher na garupa. Logo depois, ele passa novamente no sentido Redenção. Essa foi a última imagem do meu irmão em cima da motocicleta. Quarenta minutos depois passam dois rapazes em cima da moto, no sentido Maruípe, e já não era mais o meu irmão”, contou Silvia Ribeiro Araújo.

PROTESTO

Família, vizinhos e amigos fizeram um protesto por mais notícias sobre as buscas de Patrick
Família, vizinhos e amigos fizeram um protesto por mais notícias sobre as buscas de Patrick Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Neste sábado, por volta das 9h30, familiares, vizinhos e amigos de Patrick caminharam pelo bairro Resistência em direção à Rodovia Serafim Derenzi, com cartazes e balões brancos em protesto e busca por respostas. Durante alguns minutos, o trânsito ficou interditado e formou- se um grande congestionamento no local.
Josiane de Oliveira, com quem o ex-gerente foi casado e tem duas filhas gêmeas, participou do protesto e pediu ajuda para encontrá-lo. “O telefone dele está desligado desde terça-feira à noite, quando sumiu. Daí, a gente não acha ele, não sabe da moto que ele estava. Precisamos de ajuda para encontrá-lo”, desabafou.
A Prefeitura de Vitória informou que Patrick Ribeiro sempre apresentou excelente conduta profissional e que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Procurada pela TV Gazeta, a Polícia Civil não informou detalhes sobre o caso. Mas reforçou que qualquer pessoa que tenha informações sobre Patrick Ribeiro Araújo entre em contato pelo Disque-Denúncia 181.
Com informações de Poliana Alvarenga, da TV Gazeta

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