Fiscais e PM encerram festa na Rua da Lama, em Vitória
Uma festa realizada de forma irregular foi encerrada na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada por fiscais da prefeitura, agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar.
De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, as equipes dispersaram uma aglomeração de pessoas do local e apreenderam oito caixas de som. Carros que estavam estacionados em locais proibidos também foram guinchados.
Participaram da ação fiscais de posturas, da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), e do Disque-Silêncio, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). “A equipe de fiscalização da PMV atua de forma permanente, orientando e fiscalizando sobre os protocolos de segurança”, informou a prefeitura, em nota.
A assessoria de imprensa da prefeitura acrescentou que o público cometeu infrações ambientais (volume do som) e sanitárias devido à aglomeração no local. Disse ainda que bares e restaurantes estão autorizados a funcionar, considerando que o município está classificado no risco baixo de transmissão da Covid-19, mas, ainda assim, também têm regras a cumprir, como o distanciamento.
FREQUENTADORES RECLAMAM DE AÇÃO DA PM
A reportagem recebeu reclamação de pessoas que estavam no local no momento da ação. Segundo o relato de uma frequentadora, que não quis se identificar, a Polícia Militar utilizou spray de pimenta e bombas de gás em clientes que estavam em um bar.
“Não tinha acontecido nada de mais para a polícia ter esse comportamento. A gente estava trocando de bar e jogaram uma bomba em cima da gente”, disse.
Procurada para falar sobre a ação realizada na Rua da Lama na madrugada deste sábado (14), e o eventual uso de spray de pimenta e bombas no local, a assessoria de imprensa da Polícia Militar não esclareceu a situação.
“Infelizmente, não temos como verificar as informações desta ocorrência, pois ela é do plantão anterior. Aos finais de semana a assessoria tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes”, informou, por nota.