Além do encerramento da festa, carros que estavam estacionados em locais proibidos foram guinchados Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Fiscais e PM encerram festa na Rua da Lama, em Vitória

Uma festa realizada de forma irregular foi encerrada na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha , em Vitória , na madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada por fiscais da prefeitura, agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar

De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, as equipes dispersaram uma aglomeração de pessoas do local e apreenderam oito caixas de som. Carros que estavam estacionados em locais proibidos também foram guinchados.

Participaram da ação fiscais de posturas, da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), e do Disque-Silêncio, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). “A equipe de fiscalização da PMV atua de forma permanente, orientando e fiscalizando sobre os protocolos de segurança”, informou a prefeitura, em nota.

A assessoria de imprensa da prefeitura acrescentou que o público cometeu infrações ambientais (volume do som) e sanitárias devido à aglomeração no local. Disse ainda que bares e restaurantes estão autorizados a funcionar, considerando que o município está classificado no risco baixo de transmissão da Covid-19, mas, ainda assim, também têm regras a cumprir, como o distanciamento.

Caixas de som apreendidas pelos fiscais na Rua da Lama Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

FREQUENTADORES RECLAMAM DE AÇÃO DA PM

A reportagem recebeu reclamação de pessoas que estavam no local no momento da ação. Segundo o relato de uma frequentadora, que não quis se identificar, a Polícia Militar utilizou spray de pimenta e bombas de gás em clientes que estavam em um bar.

“Não tinha acontecido nada de mais para a polícia ter esse comportamento. A gente estava trocando de bar e jogaram uma bomba em cima da gente”, disse.

Procurada para falar sobre a ação realizada na Rua da Lama na madrugada deste sábado (14), e o eventual uso de spray de pimenta e bombas no local, a assessoria de imprensa da Polícia Militar não esclareceu a situação.