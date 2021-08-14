Celulares eram furtados por funcionário de Centro de Distribuição em Viana Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Homem é preso após furtar R$ 850 mil em iPhones de última geração no ES

Um homem de 49 anos foi preso por furtar cerca de R$ 850 mil em celulares de um centro de distribuição de Viana . Ele foi preso na terça-feira (10), após investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP). Os aparelhos furtados eram de uma empresa de São Paulo que usava o espaço do centro de distribuição de Viana. O homem suspeito de furtar os aparelhos era funcionário do centro.

A ação do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança do centro de distribuição. De acordo com o titular da DSP, delegado Gianno Trindade, o homem teria furtado 162 aparelhos, sendo 158 iPhones de última geração, em dois meses. O delegado disse ainda que o preso comercializava os aparelhos por cerca de R$ 2,5 mil cada. Durante as investigações, 29 celulares foram recuperados.

"Aproveitando-se da oportunidade que tinha de transitar onde ficam as mercadorias, ele tirava o aparelho que escolhia, sempre de última geração, e colocava mais ao fundo da prateleira. Depois ele retirava o celular", explicou o delegado.

PRISÃO

Homem suspeito da prática dos crimes foi preso em Viana Crédito: Divulgação / Polícia Civil

O delegado informou que, quando a Polícia Civil conseguiu um mandado de prisão preventiva para o suspeito, ele tinha saído do Espírito Santo e ido para Goiás. "Avisamos a polícia de Goiás que não conseguiu prendê-lo, mas continuamos monitorando ele", contou.

O homem, no entanto, foi preso ao voltar para o Espírito Santo. O delegado contou que ele estava comendo churrasquinho em uma praça de Viana e foi surpreendido pela abordagem dos policiais. O homem já tinha três passagens por furto e estelionato em Goiás. O nome do preso não foi divulgado.

RECEPTAÇÃO

O delegado Gianno Trindade disse que a polícia conseguiu chegar ao principal receptador dos celulares furtados. "Ele dava vazão ao material, de modo que os telefones chegaram a estabelecimentos comerciais e pessoas físicas", disse.

O inquérito está em fase de conclusão e os comerciantes que adquiriram o material poderão ser autuados por receptação qualificada.