PF do ES faz operação contra fraude com prejuízo de mais de R$ 30 mil à Caixa

Polícia Federal investiga caso de estelionato e uso de documento falso Crédito: Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal do Espírito Santo (PF/ES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Fictus, que investiga crimes de estelionato majorado e uso de documento falso contra a Caixa Econômica Federal. Durante a ação, a corporação cumpriu, durante a manhã, um mandado de busca e apreensão — expedido pela Justiça Federal — no endereço de um dos investigados no município de Ibirité, em Minas Gerais. O objetivo foi localizar materiais e informações que possam ajudar na identificação de outros envolvidos no esquema.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após a Caixa comunicar formalmente a abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome de terceiros. Em seguida, foram realizadas contratações indevidas de empréstimos, limite de cheque especial e cartões de crédito, sem o consentimento do titular dos dados utilizados.