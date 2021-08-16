Polícia já tem um suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra

As vítimas dos criminosos são Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, 29; Manoel Marques, 52; e Ione Caires, 48, dona do bar — investigações apontam que ela morreu atingida por bala perdida, já que não era alvo dos suspeitos. Segundo familiares, os homens assassinados moravam no distrito e eram conhecidos de Ione, que era muito querida na região.