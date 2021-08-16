Polícia já tem um suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra

A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de matar a tiros quatro pessoas em um bar no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na última sexta-feira (13). O nome do homem não foi informado.
Segundo o delegado Roberto Fanti, imagens registradas por câmeras na região mostraram que quatro pessoas estavam no veículo que se aproximou do estabelecimento. Até o momento, apenas um dos suspeitos foi identificado e não foi localizado. Três pessoas foram ouvidas na Delegacia de Conceição da Barra nesta segunda-feira (16).
As vítimas dos criminosos são Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, 29; Manoel Marques, 52; e Ione Caires, 48, dona do bar — investigações apontam que ela morreu atingida por bala perdida, já que não era alvo dos suspeitos. Segundo familiares, os homens assassinados moravam no distrito e eram conhecidos de Ione, que era muito querida na região.