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Crime em Braço do Rio

Polícia já tem um suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra

Imagens de câmeras na região mostraram que quatro pessoas estavam no veículo que se aproximou do estabelecimento. O suspeito identificado não foi localizado

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 20:21

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 ago 2021 às 20:21
Bar onde quatro pessoas foram baleadas em Conceição da Barra
Bar onde quatro pessoas foram baleadas em Conceição da Barra Crédito: Álvaro Queiroz
A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de matar a tiros quatro pessoas em um bar no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na última sexta-feira (13). O nome do homem não foi informado. 
Segundo o delegado Roberto Fanti, imagens registradas por câmeras na região mostraram que quatro pessoas estavam no veículo que se aproximou do estabelecimento. Até o momento, apenas um dos suspeitos foi identificado e não foi localizado. Três pessoas foram ouvidas na Delegacia de Conceição da Barra nesta segunda-feira (16).
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta
As vítimas dos criminosos são Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, 29; Manoel Marques, 52; e Ione Caires, 48, dona do bar — investigações apontam que ela morreu atingida por bala perdida, já que não era alvo dos suspeitos.  Segundo familiares, os homens assassinados moravam no distrito e eram conhecidos de Ione, que era muito querida na região.

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