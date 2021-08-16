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Na BR 101

PRF apreende carga de haxixe avaliada em R$ 552 mil em João Neiva

A droga estava escondida entre os compartimentos de um Honda Fit ocupado por cinco suspeitos, detidos durante abordagem no km 200 da rodovia federal

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:06
PRF apreende haxixe durante fiscalização na BR 101
PRF apreende haxixe durante fiscalização na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF
Cinco pessoas foram detidas enquanto transportavam uma carga de 46 kg de haxixe na BR 101 em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga é avaliada em R$ 552 mil.
Os cinco detidos foram abordados em um Honda Fit no km 200 da rodovia federal e a droga estava escondida entre os compartimentos do carro. O haxixe, derivado da Cannabis, é uma droga mais potente que a maconha comum e com um preço de mercado muito maior.
Os cinco suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz. Os nomes dos detidos não foram informados pela Polícia Rodoviária Federal. 

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