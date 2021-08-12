Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em extinção

Harpia monitorada por projeto é encontrada morta em Sooretama

O animal estava sendo acompanhado por biólogos; laudo veterinário aponta que a ave pode ter sido morta a tiro por caçadores

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:45

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 ago 2021 às 20:45
Animal foi encontrado morto em Sooretama
Laudo aponta que harpia pode ter sido morta por caçadores Crédito: Projeto Harpia / Divulgação
Uma harpia, maior águia do país, foi encontrada morta na Reserva Biológica de Sooretama, Norte do Espírito Santo. O animal estava sendo monitorado por biólogos do Projeto Harpia, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Um laudo veterinário aponta que a ave pode ter sido morta por caçadores.
De acordo com Áureo Banhos, coordenador do projeto, o exame de necropsia encontrou evidências indicativas de que a vítima foi atingida por bala de arma de fogo. Segundo ele, com os dados de monitoramento, os pesquisadores acreditam que isso teria acontecido no dia 24 de julho. “Nós encontramos a carcaça dela dia 3 de agosto ao lado de evidências da presença recente de caçadores. O laudo da necropsia feita pelo veterinário saiu agora”, relatou.
Além de ser um animal em extinção, o coordenador do projeto destacou que a morte da harpia significa também uma perda muito grande para a pesquisa e um prejuízo financeiro, já que recursos foram empregados para que o animal fosse devolvido à natureza.

ENCONTRADA EM CAFEZAL

Animal foi encontrado em Sooretama
Animal havia sido encontrado em cafezal de Sooretama Crédito: Projeto Harpia/ Divulgação
A ave, também conhecida como gavião-real, era uma fêmea de dois anos e havia sido encontrada em um cafezal de uma propriedade em Sooretama. Após receber o cuidado e ser analisada por biólogos e pesquisadores, a harpia foi solta na reserva florestal do município. Ela vinha sendo monitorada por um rádio transmissor.
Além de monitorar aves quase ameaçadas de extinção, o Projeto Harpia também busca conscientizar a população sobre a importância de proteger esses animais.

Veja Também

Ave em extinção é devolvida à natureza no ES após 15 dias de cuidados

Ave rara que existe apenas no ES está em risco extremo de extinção

Brasil tem mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção, afirma IBGE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Sooretama ES Norte Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados