Ave em extinção é devolvida à natureza no ES após 15 dias de cuidados

Após 15 dias, gavião-pombo é devolvido ao habitat natural, em Vitória Crédito: Radan Brendon | PMV

Amadonastur lacernulatus, havia sido resgatada em Fradinhos, em Uma ave rara e ameaçada de extinção, segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), conhecida como gavião-pombo, de nome científico, havia sido resgatada em Fradinhos, em Vitória , no início do mês de julho, para se recuperar das fraturas e ferimentos e poder voltar a voar livremente.

Há 15 dias, magro e desorientado, o animal entrou no quintal de uma casa provavelmente em busca de alimentos. O cachorro da família o abocanhou, provocando fratura na pata e ferimentos graves pelo corpo. A moradora da casa conseguiu soltar a ave, e o marido dela acionou o Serviço de Resgate de Animais Silvestres da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam).

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Então, na tarde desta sexta-feira (23), após os 15 dias de cuidados e acompanhamento, a ave rara, ameaçada de extinção, foi devolvida ao habitat natural, o Parque da Fonte Grande, pelas equipes da Semmam e do Ipram.

De acordo com informações da Prefeitura de Vitória , no momento da soltura, quando a porta da caixa de transporte do animal foi aberta, ele voou rapidamente, determinado, demonstrando estar muito bem de volta para casa.

"Esse atendimento por profissionais qualificados é importante para a sobrevivência do animal e para segurança das pessoas. Animais silvestres têm muitas especificidades, e só técnicos habilitados sabem como proceder para não agravar a situação", alertou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger. O biólogo Saulo Ramos foi quem fez o resgate e levou o animal para o tratamento adequado no Ipram.

Com o tratamento, o gavião ganhou peso, fortaleceu a pata, recuperou-se dos ferimentos e foi considerado apto para a soltura pelo veterinário Leandro Egert, do Ipram, que contou que esse foi o primeiro gavião-pombo que tratou.

RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES

Desde janeiro deste ano, segundo a PMV, já foram resgatados 92 animais silvestres, sendo 32 gambás, 16 jiboias, 12 macacos, corujas, papagaios, canários, maritacas, jabutis, cágados e tartarugas, tatus e outros animais.