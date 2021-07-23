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Gavião-pombo

Ave em extinção é devolvida à natureza no ES após 15 dias de cuidados

De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, no momento da soltura, quando a porta da caixa de transporte do animal foi aberta, o gavião-pombo voou rapidamente

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 20:21

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 jul 2021 às 20:21
Parque da Fonte Grande
Após 15 dias, gavião-pombo é devolvido ao habitat natural, em Vitória Crédito: Radan Brendon | PMV
Uma ave rara e ameaçada de extinção, segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), conhecida como gavião-pombo, de nome científico Amadonastur lacernulatus, havia sido resgatada em Fradinhos, em Vitória, no início do mês de julho, para se recuperar das fraturas e ferimentos e poder voltar a voar livremente. 
Há 15 dias, magro e desorientado, o animal entrou no quintal de uma casa provavelmente em busca de alimentos. O cachorro da família o abocanhou, provocando fratura na pata e ferimentos graves pelo corpo. A moradora da casa conseguiu soltar a ave, e o marido dela acionou o Serviço de Resgate de Animais Silvestres da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam).
Então, na tarde desta sexta-feira (23), após os 15 dias de cuidados e acompanhamento, a ave rara, ameaçada de extinção, foi devolvida ao habitat natural, o Parque da Fonte Grande, pelas equipes da Semmam e do  Ipram.
De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, no momento da soltura, quando a porta da caixa de transporte do animal foi aberta, ele voou rapidamente, determinado, demonstrando estar muito bem de volta para casa.
"Esse atendimento por profissionais qualificados é importante para a sobrevivência do animal e para segurança das pessoas. Animais silvestres têm muitas especificidades, e só técnicos habilitados sabem como proceder para não agravar a situação", alertou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger. O biólogo Saulo Ramos foi quem fez o resgate e levou o animal para o tratamento adequado no Ipram.
Com o tratamento, o gavião ganhou peso, fortaleceu a pata, recuperou-se dos ferimentos e foi considerado apto para a soltura pelo veterinário Leandro Egert, do Ipram, que contou que esse foi o primeiro gavião-pombo que tratou.

RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES

Desde janeiro deste ano, segundo a PMV, já foram resgatados 92 animais silvestres, sendo 32 gambás, 16 jiboias, 12 macacos, corujas, papagaios, canários, maritacas, jabutis, cágados e tartarugas, tatus e outros animais.
Para quem encontrar um animal silvestre fora do seu habitat natural, a Semmam orienta a ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar o profissional para fazer o recolhimento. O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado ao Ipram, em Cariacica, ou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona, na Serra. O atendimento é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.

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