Capivara morre após ser atropelada na Dante Michelini, em Vitória

Uma capivara morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Quem encontrou o animal atropelado foram agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local.
Eles disseram que a capivara tem cerca de 50 quilos e teria saído da área do Aeroporto de Vitória por um buraco.
O motorista que atropelou a capivara não foi identificado.
A capivara foi recolhida por um caminhão de uma empresa de coleta hospitalar e será levada para um aterro particular.