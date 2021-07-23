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Jardim Camburi

Capivara morre após ser atropelada na Dante Michelini, em Vitória

Animal foi encontrado por agentes da Guarda Municipal. Eles acreditam que a capivara tenha saído da área do Aeroporto de Vitória

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:07

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:07

  • Do G1 ES

Capivara morre após ser atropelada em Vitória
Capivara foi atropelada em Jardim Camburi Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Uma capivara morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Quem encontrou o animal atropelado foram agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local.
Eles disseram que a capivara tem cerca de 50 quilos e teria saído da área do Aeroporto de Vitória por um buraco.
O motorista que atropelou a capivara não foi identificado.
A capivara foi recolhida por um caminhão de uma empresa de coleta hospitalar e será levada para um aterro particular.

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