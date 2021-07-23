Capivara morre após ser atropelada na Dante Michelini, em Vitória

Do G1 ES

Capivara foi atropelada em Jardim Camburi Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Uma capivara morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória

Quem encontrou o animal atropelado foram agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local.

Eles disseram que a capivara tem cerca de 50 quilos e teria saído da área do Aeroporto de Vitória por um buraco.

O motorista que atropelou a capivara não foi identificado.