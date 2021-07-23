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Queimou o quarto

Brincadeira de criança com isqueiro pode ter provocado incêndio no ES

A criança foi vista com o isqueiro perto de um colchão. As informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiro durante o atendimento à ocorrência, na tarde desta quinta-feira (22), em Itapemirim

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:45

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:45
As informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiro durante o atendimento a ocorrência, na tarde desta quinta-feira (22), em Itapemirim
Incêndio em quarto no ES Crédito: Divulgação/PMI
Uma casa pegou fogo na tarde desta quinta-feira (22), na localidade de Brejo Grande do Norte, no interior do município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e o motivo do incêndio pode ter sido a brincadeira de uma criança com um isqueiro. Essas informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiros no local. 
Os Bombeiros foram acionados, pouco antes das 15h, para atender um incêndio em residência e, quando chegaram ao local, constataram que as chamas já haviam consumido todo o quarto. Os móveis que sobraram no cômodo foram retirados por populares.
Ainda segundo os Bombeiros, quando perguntaram sobre o que tinha acontecido, a proprietária da casa informou que viu seu filho pequeno brincando com um isqueiro, e que ele teria colocado fogo no colchão.
As informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiro durante o atendimento a ocorrência, na tarde desta quinta-feira (22), em Itapemirim
Brincadeira de criança com isqueiro pode ter provocado incêndio no ES Crédito: Divulgação/PMI
Com os estragos causados pelo fogo, a estrutura do imóvel aparentava estar comprometida e, por isso, o local foi isolado e a Defesa Civil de Itapemirim foi acionada para avaliação da estrutura. A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, informou que técnicos da Defesa Civil, fizeram a vistoria, por volta das 17h30, desta quinta-feira (22).
A família foi orientada pela Defesa Civil a deixar o local e buscar abrigo na casa de parentes devido ao comprometimento estrutural causado pelo incêndio no imóvel residencial.
As informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiro durante o atendimento a ocorrência, na tarde desta quinta-feira (22), em Itapemirim
Brincadeira de criança com isqueiro pode ter provocado incêndio no ES Crédito: Divulgação/PMI

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