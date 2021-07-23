Brincadeira de criança com isqueiro pode ter provocado incêndio no ES

Uma casa pegou fogo na tarde desta quinta-feira (22), na localidade de Brejo Grande do Norte, no interior do município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e o motivo do incêndio pode ter sido a brincadeira de uma criança com um isqueiro. Essas informações foram colhidas pelo Corpo de Bombeiros no local.
Os Bombeiros foram acionados, pouco antes das 15h, para atender um incêndio em residência e, quando chegaram ao local, constataram que as chamas já haviam consumido todo o quarto. Os móveis que sobraram no cômodo foram retirados por populares.
Ainda segundo os Bombeiros, quando perguntaram sobre o que tinha acontecido, a proprietária da casa informou que viu seu filho pequeno brincando com um isqueiro, e que ele teria colocado fogo no colchão.
Com os estragos causados pelo fogo, a estrutura do imóvel aparentava estar comprometida e, por isso, o local foi isolado e a Defesa Civil de Itapemirim foi acionada para avaliação da estrutura. A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, informou que técnicos da Defesa Civil, fizeram a vistoria, por volta das 17h30, desta quinta-feira (22).
A família foi orientada pela Defesa Civil a deixar o local e buscar abrigo na casa de parentes devido ao comprometimento estrutural causado pelo incêndio no imóvel residencial.