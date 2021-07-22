Produtor do ES tem 2 mil abacaxis cortados em plantação: "Ato criminoso"

Abacaxis foram cortados na madrugada desta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/ Divulgação

Um produtor rural da localidade de Praia dos Cações, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 6 mil após encontrar dois mil abacaxis cortados pela metade em sua plantação na manhã desta terça-feira (20).

O prejuízo foi descoberto quando Wanderlei Fernandes Marvila, de 50 anos, proprietário da plantação, chegou para trabalhar pela manhã. Ele e sua família acreditam que um grupo de pessoas tenha cortado os frutos com facões durante a madrugada.

"Foi ato criminoso. Já aconteceu de roubarem uns 500 frutos uma vez, mas nunca um crime assim. Quando cheguei para trabalhar, fiquei em choque. É uma tristeza. Vivemos para trabalhar e não damos prejuízo a ninguém. Não sabemos quem foi, nem o porquê de fazerem isso comigo. Agora, é recomeçar", disse o produtor. Veja vídeo:

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A filha de Wanderlei, Thalia Fernandes, conta que os frutos ainda não estavam no tempo de colheita. “Os abacaxis seriam colhidos daqui a uns 20 dias ainda. Isso nunca aconteceu com ele antes, nem com outros produtores da região. As pessoas estão revoltadas, pois ele é uma pessoa honesta e trabalhadora”, disse a filha.