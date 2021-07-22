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Incêndio

Carro movido a gás pega fogo em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram para uma região de pastagem às margens da ES 482

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:27
Carro com GNV pega fogo em rodovia de Cachoeiro
Carro com GNV pega fogo em rodovia de Cachoeiro Crédito: Luiz Freitas/Portal A7
Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (22) no Morro do Lixo, na ES 482, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois as chamas se alastraram para uma região de pastagem às margens da via.
Segundo os militares, o caso aconteceu às 11h17 e a causa do incêndio não foi identiticada. Eles contaram que o veículo, um Fiat Doblò movido a GNV pertencia a uma empresa e foi totalmente consumido pelo fogo. O combate se estendeu até aproximadamente às 13h.
Carro com GNV pega fogo em rodovia de Cachoeiro Crédito: Luiz Freitas/Portal A7
As chamas do veículo atingiram uma vegetação ao lado da rodovia que também precisou ser apagada.  Ninguém ficou ferido no incêndio e a pista não foi bloqueada.

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