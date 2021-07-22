Jovem morre após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim

Um jovem morreu após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (21). Os tiros partiram de duas pessoas que passaram de carro. Ele foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para irem ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde havia dado entrada um homem baleado, já em óbito. Segundo informações, a vítima, que aparentava ter 18 anos, foi alvejada na rua no bairro Alto União, por dois indivíduos que estavam em um veículo.
O nome da vítima não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro e, até a manhã desta quinta-feira (22), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.