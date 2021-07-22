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Ninguém foi detido

Jovem morre após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim

Ele foi socorrido, mas já chegou no hospital sem vida. Os tiros partiram de pessoas que estavam dentro de um carro
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 jul 2021 às 13:29

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:29

Ele chegou a ser socorrido, mas já chegou no hospital sem vida. O jovem foi atingido por duas pessoas que passava de carro
Local onde o jovem foi alvejado, no bairro Alto União Crédito: TV Gazeta Sul
Um jovem morreu após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (21). Os tiros partiram de duas pessoas que passaram de carro. Ele foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para irem ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde havia dado entrada um homem baleado, já em óbito. Segundo informações, a vítima, que aparentava ter 18 anos, foi alvejada na rua no bairro Alto União, por dois indivíduos que estavam em um veículo. 
O nome da vítima não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado.
Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro e, até a manhã desta quinta-feira (22), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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