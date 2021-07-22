Mais um suspeito envolvido em tiroteio que matou criança em Vila Velha é preso

Jhonatan Pereira dos Santos de 5 anos brincava na porta da casa da babá. Ele foi atingido na cabeça e morreu Crédito: Arquivo pessoal

"Ele foi preso na residência dele, não resistiu à prisão e alega que não teve participação no crime, assim como o outro rapaz que já havia sido preso", disse o delegado adjunto da DHPP de Vila Velha, Alan de Andrade.

A prisão aconteceu durante a operação deflagrada para cumprir sete mandados de prisão e nove de busca e apreensão em Vila Velha — os alvos eram os suspeitos de participação no tiroteio. O suspeito de 20 anos foi localizado em casa por policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e agentes da Guarda Municipal.

No dia do tiroteio, Jhonatan Pereira dos Santos, de 5 anos, brincava na porta da casa com a babá. Ele foi atingido por um disparo e socorrido para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, em estado gravíssimo. Dias depois, o menino não resistiu.

De acordo com o delegado Alan Andrade da DHPP de Vila Velha, o alvo dos disparos no dia do tiroteio seria um homem conhecido como Charles. Ele estaria traficando drogas na escadaria e os criminosos teriam feito uma emboscada cercando o local para matá-lo. A mulher e o menino estavam próximos à escadaria no momento dos disparos e foram atingidos.