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Brincava na rua

Morre menino de 5 anos baleado na cabeça em Vila Velha

A criança foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no último domingo (20) em Zumbi dos Palmares

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 19:08

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

23 jun 2021 às 19:08
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor
O menino, de 5 anos, atingido na cabeça por uma bala perdida no último domingo (20), em Vila Velha, morreu no final da tarde desta quarta-feira (23), em Vitória. Jhonatan Pereira dos Santos estava internado no Hospital Infantil de Vitória desde o ocorrido.
A vítima foi baleada quando brincava na rua e bandidos começaram a trocar tiros, no Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha.  Ele foi socorrido por populares. No hospital,  após cirurgias e paradas cardíacas, ele não resistiu.  
Morre menino de 5 anos baleado na cabeça em Vila Velha
O falecimento foi confirmado à reportagem da TV Gazeta pela avó da criança. "Eu estava com ele e o médico disse que meu neto tinha morrido. A rua é muito violenta, não se pode nem andar na rua. Tem que pedir proteção a Deus", conta a avó, que não quis ser identificada.
De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto.
Durante o tiroteio, um menino de cinco anos foi baleado na cabeça quando brincava com outras crianças na escadaria em frente à casa da babá. Ele foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento da Glória, de onde foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o estado do menino é gravíssimo e ele deve passar por cirurgia.
Ainda conforme a PM, a mulher baleada foi levada por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ela foi atingida por três disparos.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. 
Jhonatan Pereira dos Santos, 5 anos, morreu baleado em Vila Velha
Jhonatan Pereira dos Santos estava internado no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

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