Morre menino de 5 anos baleado na cabeça em Vila Velha

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor

O menino, de 5 anos, atingido na cabeça por uma bala perdida no último domingo (20), em Vila Velha , morreu no final da tarde desta quarta-feira (23), em Vitória . Jhonatan Pereira dos Santos estava internado no Hospital Infantil de Vitória desde o ocorrido.

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O falecimento foi confirmado à reportagem da TV Gazeta pela avó da criança. "Eu estava com ele e o médico disse que meu neto tinha morrido. A rua é muito violenta, não se pode nem andar na rua. Tem que pedir proteção a Deus", conta a avó, que não quis ser identificada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto.

Durante o tiroteio, um menino de cinco anos foi baleado na cabeça quando brincava com outras crianças na escadaria em frente à casa da babá. Ele foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento da Glória, de onde foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o estado do menino é gravíssimo e ele deve passar por cirurgia.

Ainda conforme a PM, a mulher baleada foi levada por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ela foi atingida por três disparos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.