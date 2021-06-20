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Menino de 5 anos baleado em Vila Velha está em estado gravíssimo

Vítima de bala perdida durante tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, criança foi atingida na cabeça e deve passar por cirurgia
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jun 2021 às 20:48

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 20:48

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor
O menino de 5 anos baleado na cabeça durante um tiroteio em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, está internado em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. Segundo informações da família, ele deve passar por cirurgia.
O garoto estava brincando na rua do bairro com outras crianças, no início da tarde deste domingo (20), quando foi atingido por um disparo. A mãe dele estava trabalhando no momento do crime e havia deixado o filho com uma babá. Ao receber a notícia, ficou desesperada e precisou ser medicada e amparada por familiares.
Durante o tiroteio, um homem morreu ainda no local e uma mulher foi atingida por três disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, ainda em Vila Velha. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher. 

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