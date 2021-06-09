Execução em Vitória e tiroteios em Planalto Serrano insultam a sociedade

Imagens do videomonitoramento flagraram toda a ação no Centro de Vitória na manhã desta quarta-feira (09) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em um dos casos, registrado no Centro de Vitória por volta das 10h desta manhã, os criminosos não tiveram qualquer tipo de pudor: abriram fogo diante de dezenas de pessoas que formavam fila na frente do Edifício das Repartições . Imagens do videomonitoramento flagraram toda a ação. Além de um homem de 27 anos ter sido executado, duas mulheres que estavam no local foram baleadas, evidenciando o perigo que o cidadão corre quando a ousadia dos bandidos não parece temer a lei e a ordem. No prédio, está localizado o Escritório Social - vinculado à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) -, na Avenida Jerônimo Monteiro, uma das mais movimentadas do Centro. O Escritório Social presta atendimento aos egressos do sistema prisional.

Assim, a própria Sejus informou que a vítima — morta ali mesmo na calçada, alvejada na cabeça — "cumpriu pena no sistema prisional no período de 06/10/2018 a 04/12/2020 pelo crime de tráfico de drogas". Ele também possui passagem por homicídio". O passado criminal desse homem não justifica a sua morte, por qualquer motivo. O sistema de regras dos criminosos, com seu modelo de justiça à bala, é o que tem feito crescer as mortes nos bairros dominados pelo tráfico. E, esse crime horroroso, em plena luz do dia, numa das principais avenidas da cidade, é uma afronta à sociedade e mostra que essa guerra está indo longe demais.

Basta acompanhar a rotina do medo vivida pelos moradores de Planalto Serrano, na Serra, que nas últimas duas semanas estão convivendo com o acirramento do terror promovido pelas gangues que brigam pelo controle do tráfico no bairro. Os relatos de tiroteios nos últimos dias chegam com uma frequência assustadora. "De 15 dias para cá estamos vivendo na Faixa de Gaza, no terror. Não tem horário ou dia certo para ter tiroteio", relata uma moradora que não quis se identificar por segurança. É impossível não se compadecer quando o temor se entranha na rotina de quem é vizinho da violência sistematizada.

A situação de pânico vivenciada pelos moradores de Planalto Serrano em nada se distingue da rotina de quem vive em outros bairros violentos da Grande Vitória . As notícias dos tiroteios recentes em Andorinhas, na guerra contra os vizinhos de Itararé e Bairro da Penha, também expuseram esse drama. Os bairros do maciço central de Vitória se alternam nessas ondas de violência. E os demais municípios não ficam de fora, com os avanços e recuos das facções determinando fronteiras entre aliados e rivais.

O primeiro quadrimestre de 2021, em números gerais comparados com 2020, teve uma diminuição de 13,47% dos homicídios em todo o Espírito Santo. Mas vale lembrar que o mesmo período de 2020 foi marcado pela disparada da violência, que incitou até mesmo a troca de comando na Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) . Os números de 2021, se comparados com o mesmo período de 2019, registram um aumento de 5,28% no número de assassinatos.