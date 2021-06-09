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Leonel Ximenes

Vitória completa um mês sem homicídios

O último assassinato na Capital aconteceu no dia 8 de maio, no bairro  Ariovaldo Favalessa

Públicado em 

09 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante Mochuara
Mirante do Parque da Fonte Grande, inaugurado recentemente em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O município de Vitória completou um mês sem registro de homicídios. A última vez que aconteceu um assassinato foi no dia 8 de maio, no bairro Ariovaldo Favalessa, quando um homem de 20 anos foi morto a tiros.
A disputa pelos louros desse período sem mortes violentas está sendo bem intensa. De um lado, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indica que houve reforço em ações não só na Capital, mas em toda a Região Metropolitana. Há um esforço de valorizar o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento da área insular da cidade.
Do outro, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) atribui esse período de paz às ações desenvolvidas pela prefeitura, principalmente os investimentos feitos na Guarda Municipal.
Mas nem tudo é paz na Capital. Enquanto os crimes contra a vida são contidos, os ataques ao comércio têm sido um problema. Como a coluna divulgou em primeira mão, foram registrados, de janeiro a abril deste ano, 121 roubos em estabelecimentos comerciais - média de um delito por dia, enquanto as ocorrências de furtos aconteceram 243 vezes, no mesmo período.
É mais um desafio para a segurança pública de Vitória, que é responsabilidade conjunta da prefeitura e do Estado, que deveriam se unir mais no combate aos crimes contra o patrimônio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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