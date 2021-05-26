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Leonel Ximenes

Vitória tem um assalto ao comércio por dia. Crescimento de 147% no ano

De janeiro a abril, foram notificadas 121 ocorrências; no Estado, houve queda de 5% no primeiro quadrimestre

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

26 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Reta da Penha
Câmeras registraram momento do assalto a uma farmácia na Reta da Penha Crédito: Reprodução | Câmera de Segurança
A situação econômica do comércio, por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19, já é complicada. Mas está longe de ser o único problema do setor. A insegurança também tem prejudicado os estabelecimentos em Vitória. Aos números.
De janeiro a abril deste ano, foram notificados 121 assaltos, o que dá uma média de um crime por dia na Capital. Trata-se de um aumento de 146,9% dos ataques, uma vez que no mesmo período de 2020 foram somente 49 crimes notificados.
A ousadia dos criminosos tem chamado a atenção. Em março, por exemplo, ladrões com submetralhadora levaram 100 celulares de um comércio na Vila Rubim, que fica próximo de um posto da Polícia Militar no bairro. Dias depois, a Polícia Civil prendeu um dos bandidos. Uma ação semelhante na Vila Rubim também teve destaque negativo em fevereiro.
O Estado, de janeiro a abril, teve média de 4,8 assaltos a lojas por dia, com 586 ocorrências contabilizadas. O número é 5% menor do que o do primeiro quadrimestre de 2020, que teve 616 casos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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