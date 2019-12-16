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Violência no Norte

Comerciante leva tiro nas costas ao sofrer assalto dentro de loja de conveniência de posto em Linhares, ES

Comerciante não reagiu a assalto, mesmo assim foi atingido por disparo de arma de fogo nas costas por homens encapuzados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 14:29

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 14:29

Comerciante não reage a assalto, mesmo assim é atingido por disparo de arma fogo em Linhares Crédito: Heber Thomaz - TV Gazeta Norte
Um comerciante escapou da morte na tarde do último domingo (15), ao sofrer um assalto dentro da loja conveniência anexa a um posto de combustíveis,  no bairro São José, em Linhares, no Norte do Es. O crime ocorreu por volta das 17h.

COMO FOI

André Gilberti Guardia, de 40 anos, é dono da loja de conveniência que funciona no patio do posto de combustíveis. Ele foi abordado por dois homens armados, e mesmo sem reagir, foi atingido nas costas por um disparo de arma de fogo. André foi socorrido para um hospital da cidade, e não corre risco de morrer. 
O pai da vítima, Edson Guardia, esteve no local na manhã desta segunda-feira (16) e contou como tudo aconteceu.  De acordo com ele, o filho estava sentado em frente ao estabelecimento, quando dois homens encapuzados se dirigiram à ele apontando armas, e disseram,perdeu, perdeu. Logo após, seguiram junto com ele para o escritório. Chegando na porta, um dos bandidos atirou. Edson disse que o filho caiu no chão, mesmo assim, ficou com uma arma apontada para a cabeça.

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O pai do comerciante afirmou que o filho não vinha sofrendo nenhum tipo de ameaça, e não entende por que os bandidos atiraram contra ele, pois não reagiu em nenhum momento, e fez um desabafo.
"Meu filho é homem trabalhador, nunca teve problemas com ninguém. Estamos morando no Bairro São José há três anos, é um local tranquilo, nunca tivemos problemas, a gente se assusta, pois podia ter perdido meu filho, minha nora e a funcionária que estava trabalhando, por causa dessa violência absurda que estamos vivendo ultimamente. Graças a Deus ele vai sair bem dessa, desabafou. "
Edson Guardia - Pai da vítima
A esposa de André Gilberti Guardia,e uma funcionária, foram rendidas e também levadas para o escritório. A mulher do comerciante entregou uma pequena quantidade de dinheiro aos ladrões, que fugiram a pé por uma mata que fica próxima ao local. A mulher disse não saber quanto foi entregue aos bandidos.
André Guardia foi socorrido por populares a um hospital particular do município e continua internado na unidade. Ele deve ter alta ainda nesta segunda-feira (16).

POLICIA CIVIL

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares. Os policiais civis saíram cedo hoje, para buscar informações, testemunhas, videos de sistema de segurança e todos os detalhes do crime para apuração.
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
O titular da 16ª DP de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. As diligências estão em andamento e que ele está apenas aguardando detalhes do crime para apuração.

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