Comerciante leva tiro nas costas ao sofrer assalto dentro de loja de conveniência de posto em Linhares, ES

Comerciante não reage a assalto, mesmo assim é atingido por disparo de arma fogo em Linhares Crédito: Heber Thomaz - TV Gazeta Norte

Um comerciante escapou da morte na tarde do último domingo (15), ao sofrer um assalto dentro da loja conveniência anexa a um posto de combustíveis, no bairro São José, em Linhares , no Norte do Es. O crime ocorreu por volta das 17h.

COMO FOI

André Gilberti Guardia, de 40 anos, é dono da loja de conveniência que funciona no patio do posto de combustíveis. Ele foi abordado por dois homens armados, e mesmo sem reagir, foi atingido nas costas por um disparo de arma de fogo. André foi socorrido para um hospital da cidade, e não corre risco de morrer.

O pai da vítima, Edson Guardia, esteve no local na manhã desta segunda-feira (16) e contou como tudo aconteceu. De acordo com ele, o filho estava sentado em frente ao estabelecimento, quando dois homens encapuzados se dirigiram à ele apontando armas, e disseram,perdeu, perdeu. Logo após, seguiram junto com ele para o escritório. Chegando na porta, um dos bandidos atirou. Edson disse que o filho caiu no chão, mesmo assim, ficou com uma arma apontada para a cabeça.

O pai do comerciante afirmou que o filho não vinha sofrendo nenhum tipo de ameaça, e não entende por que os bandidos atiraram contra ele, pois não reagiu em nenhum momento, e fez um desabafo.

"Meu filho é homem trabalhador, nunca teve problemas com ninguém. Estamos morando no Bairro São José há três anos, é um local tranquilo, nunca tivemos problemas, a gente se assusta, pois podia ter perdido meu filho, minha nora e a funcionária que estava trabalhando, por causa dessa violência absurda que estamos vivendo ultimamente. Graças a Deus ele vai sair bem dessa, desabafou. " Edson Guardia - Pai da vítima

A esposa de André Gilberti Guardia,e uma funcionária, foram rendidas e também levadas para o escritório. A mulher do comerciante entregou uma pequena quantidade de dinheiro aos ladrões, que fugiram a pé por uma mata que fica próxima ao local. A mulher disse não saber quanto foi entregue aos bandidos.

André Guardia foi socorrido por populares a um hospital particular do município e continua internado na unidade. Ele deve ter alta ainda nesta segunda-feira (16).

POLICIA CIVIL

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares . Os policiais civis saíram cedo hoje, para buscar informações, testemunhas, videos de sistema de segurança e todos os detalhes do crime para apuração.

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver