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Inusitado

Jovem procura a polícia e pede para ser presa em Linhares

Para os policiais, a mulher confessou que estava foragida do sistema prisional e que deveria ser presa novamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 19:35

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 19:35

Patricia estava foragida desde  outubro do ano passado.  Após ser ouvida na Delegacia de Linhares ela foi reencaminhada ao presídio Crédito: Leonardo Goliver
Uma história pouco comum foi registrada na cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Uma mulher identificada como Patricia de Souza Batista, de 28 anos, foi até a sede do 12ª Batalhão de Polícia Militar, no bairro José Rodrigues Maciel e pediu para ser presa. O motivo, segundo ela, seria um mandado de prisão em aberto contra ela.
Tudo aconteceu na tarde do último sábado (7), por volta das 17h40. Assim que ouviram o relato da jovem, os militares realizaram a consulta no sistema e constataram que Patricia tinha fugido do sistema penitenciário.
Segundo a Polícia Militar, após a confirmação, a jovem foi detida e levada para a Delegacia Regional de Linhares. No local, Patricia foi ouvida e reencaminhada ao presídio. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o que motivou a jovem a se entregar.

FORAGIDA DA JUSTIÇA

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), Patricia deu entrada no Centro Prisional Feminino de Colatina no dia 3 de maio de 2014. Em outubro de 2018, após saída temporária concedida pela Justiça, ela deixou o sistema prisional e não retornou à unidade no prazo estabelecido, sendo considerada foragida.
Segundo a Sejus, ela responde pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Agora, Patricia voltará a cumprir pena no Centro Prisional Feminino de Colatina.

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