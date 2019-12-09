Jovem procura a polícia e pede para ser presa em Linhares

Patricia estava foragida desde outubro do ano passado. Após ser ouvida na Delegacia de Linhares ela foi reencaminhada ao presídio Crédito: Leonardo Goliver

Uma história pouco comum foi registrada na cidade de Linhares , na região Norte do Espírito Santo. Uma mulher identificada como Patricia de Souza Batista, de 28 anos, foi até a sede do 12ª Batalhão de Polícia Militar, no bairro José Rodrigues Maciel e pediu para ser presa. O motivo, segundo ela, seria um mandado de prisão em aberto contra ela.

Tudo aconteceu na tarde do último sábado (7), por volta das 17h40. Assim que ouviram o relato da jovem, os militares realizaram a consulta no sistema e constataram que Patricia tinha fugido do sistema penitenciário.

Segundo a Polícia Militar, após a confirmação, a jovem foi detida e levada para a Delegacia Regional de Linhares. No local, Patricia foi ouvida e reencaminhada ao presídio. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o que motivou a jovem a se entregar.

FORAGIDA DA JUSTIÇA

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), Patricia deu entrada no Centro Prisional Feminino de Colatina no dia 3 de maio de 2014. Em outubro de 2018, após saída temporária concedida pela Justiça, ela deixou o sistema prisional e não retornou à unidade no prazo estabelecido, sendo considerada foragida.