Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação policial

Suspeito de homicídio é baleado durante operação policial em Linhares

Julienes da Silva Honorio foi atingido após tentar jogar o carro em que estava contra os investigadores para fugir da prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 22:36

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 22:36

Um homem identificado como Julienes da Silva Honorio, de 25 anos, acabou baleado por policiais durante uma abordagem no bairro Lagoa do Meio em, Linhares. Ele é suspeito de participação em um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorrido em abril deste ano na cidade e por causa disso havia um mandado de prisão contra ele.
De acordo com a Polícia Civil, Julienes conduzia um veículo quando parou em um posto de combustível e ao perceber a presença dos investigadores, tentou fugir do local jogando o carro contra os policiais. Foi neste momento que um dos policiais atirou para conter o suspeito, que acabou baleado.
O disparo acertou as costas de Julienes que foi imobilizado, socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Ele passou por uma cirurgia e se recupera na unidade. No local, agentes penitenciários da Secretaria de Justiça (Sejus) fazem a escolta dele. Assim que receber alta, o suspeito será levado para o presídio.

OUTRA PRISÃO

A Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil prendeu outro suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro, no bairro Aviso, em Linhares. Elivelton Dantas Monteiro, de 18 anos, é apontado como autor dos disparos que feriram um jovem que pintava um grafite no muro de uma escola. O suspeito foi ouvido e encaminhado para o presídio.

Veja Também

Presos suspeitos de assassinato em festa funk em Vitória

PM vai afastar policial envolvido em briga de trânsito em Vitória

Sem CNH e capacete, homem pilota moto na contramão na BR 101, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados