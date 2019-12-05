Suspeito de homicídio é baleado durante operação policial em Linhares

Um homem identificado como Julienes da Silva Honorio, de 25 anos, acabou baleado por policiais durante uma abordagem no bairro Lagoa do Meio em, Linhares . Ele é suspeito de participação em um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorrido em abril deste ano na cidade e por causa disso havia um mandado de prisão contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, Julienes conduzia um veículo quando parou em um posto de combustível e ao perceber a presença dos investigadores, tentou fugir do local jogando o carro contra os policiais. Foi neste momento que um dos policiais atirou para conter o suspeito, que acabou baleado.

O disparo acertou as costas de Julienes que foi imobilizado, socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Ele passou por uma cirurgia e se recupera na unidade. No local, agentes penitenciários da Secretaria de Justiça (Sejus) fazem a escolta dele. Assim que receber alta, o suspeito será levado para o presídio.

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