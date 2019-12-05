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Trânsito

Sem CNH e capacete, homem pilota moto na contramão na BR 101, em Cariacica

Ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, após perseguição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 22:23

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 22:23

Homem é preso pilotando moto sem carteira de motorista Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Um homem foi preso pilotando uma moto sem o capacete de segurança na manhã desta quarta-feira (04), em Cariacica.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizavam o quilômetro 296 da BR 101 quando avistaram o veículo - Honda/Biz - trafegando na contramão, em alta velocidade e com os faróis apagados.
Ao perceber a presença dos policiais, o motorista tentou fugir por Mucuri, no mesmo município, e quase causou um acidente. A perseguição só terminou na saída do bairro.

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Durante a abordagem, também foi verificado que o motorista não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem portava os documentos pessoais e do veículo.
O condutor foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Cobilândia, em Vila Velha e deve responder pelo crime previsto no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".

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