Sem CNH e capacete, homem pilota moto na contramão na BR 101, em Cariacica

Um homem foi preso pilotando uma moto sem o capacete de segurança na manhã desta quarta-feira (04), em Cariacica.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizavam o quilômetro 296 da BR 101 quando avistaram o veículo - Honda/Biz - trafegando na contramão, em alta velocidade e com os faróis apagados.
Ao perceber a presença dos policiais, o motorista tentou fugir por Mucuri, no mesmo município, e quase causou um acidente. A perseguição só terminou na saída do bairro.
Durante a abordagem, também foi verificado que o motorista não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem portava os documentos pessoais e do veículo.
O condutor foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Cobilândia, em Vila Velha e deve responder pelo crime previsto no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".