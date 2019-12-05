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Ilha das Caieiras

Presos suspeitos de assassinato em festa funk em Vitória

Wallas da Silva e Jhordan Nascimento são suspeitos de dar cobertura ao autor dos disparos, que deixou duas pessoas mortas durante festa funk em terraço de casa na Ilha das Caieiras, em setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 22:19

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 22:19

Da esquerda para direita: Wallas da Silva Carvalho, Jhordan Nascimento de Souza (suspeitos de envolvimento no assassinato), Luiz Gustavo Espírito Santo e Hian Vitor Leite (detidos com drogas dentro da casa de Wallas) Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Dois homens que são investigados pela polícia por envolvimento no assassinato de duas pessoas durante uma festa funk na Ilha das Caieiras, em Vitória, foram presos nesta quarta-feira (04).  Jhordan Nascimento de Souza, 24 anos e Wallas da Silva Carvalho, 20, teriam dado cobertura ao autor dos disparos que ocasionou a morte dos jovens. Eles também são suspeitos de efetuarem disparos do lado de fora da festa, segundo a polícia. 
O crime aconteceu em setembro deste ano e ocasionou a morte de Rafael Gonçalves Pereira, 22, e Willian Silva da Costa, 26. Uma jovem também ficou ferida na perna. De acordo com a polícia, os tiros começaram após uma briga entre Rafael e um homem identificado como Vanubio de Silva Araújo durante uma festa funk no terraço de uma casa. 
Rafael Gonçalves Pereira e Willian Silva da Costa, mortos a tiros em uma festa na Ilha das Caieiras, Vitória Crédito: Reprodução
Durante a discussão, Vanubio sacou uma arma e atirou contra Rafael, atingindo o peito e a cabeça. Na confusão, o atirador correu, sendo acompanhado de duas pessoas:  Jhordan e Wallas. Já na rua, outros tiros foram disparados, acertando o peito de Willian e também a de uma jovem de 32 anos. Rafael e Willian foram socorridos mas já chegaram mortos no hospital.
"Ainda não sabemos se houve uma troca de tiros, mas o Wallas e o Jhordan podem ter efetuado os disparos que acabaram ocasionando a morte do Willian. Na hora eles estavam juntos com o Vanubio e vários disparos foram efetuados na rua. Por causa disso, eles estão sendo investigados pelos homicídios", disse o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, André Jaretta.

PRISÃO

Vanúbio, o autor dos disparos, foi preso em outubro, mas a polícia ainda procurava pelos dois suspeito de darem cobertura a ele durante o crime. Na manhã desta quarta-feira, Wallas e Jhordan foram presos em São Pedro I, em Vitória, com armas e drogas. 
"A gente foi até a casa do Jhordan cumprir um mandado de busca e apreensão por causa deste duplo homicídio. No local, acabamos encontrando arma, munições e drogas. Por causa disso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio, mas segue sendo investigado pelo crime de homicídio", disse a delegada adjunta da DHPP de Vitória, Rhaiana Bremenkamp.
Material apreendido pela polícia na casa de Jhordan e Wallas, suspeitos de envolvimento na morte de duas pessoas em uma festa funk na Ilha das Caieiras Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Na casa de Jhordan estavam duas outras pessoas: Luiz Gustavo Espírito Santo e Hian Vitor Leite. Eles também foram presos por tráfico de drogas e associação criminosa, mas, segundo a polícia, não têm envolvimento com o assassinato que aconteceu na Ilha das Caieiras. Na mesma manhã, a polícia foi até a casa de Wallas, para fazer uma intimação, porém acabou fazendo o flagrante de um crime, que ocasionou na prisão dele.
"A equipe de policiais viu o Wallas jogando uma arma pela janela e ele acabou sendo detido e autuado por tráfico de drogas e posse de arma. Ele assumiu a propriedade da arma e também está sendo investigado pelo homicídio",  contou a delegada.
Os quatro jovens foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (04).

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