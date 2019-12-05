Presos suspeitos de assassinato em festa funk em Vitória

Da esquerda para direita: Wallas da Silva Carvalho, Jhordan Nascimento de Souza (suspeitos de envolvimento no assassinato), Luiz Gustavo Espírito Santo e Hian Vitor Leite (detidos com drogas dentro da casa de Wallas) Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Dois homens que são investigados pela polícia por envolvimento no assassinato de duas pessoas durante uma festa funk na Ilha das Caieiras , em Vitória, foram presos nesta quarta-feira (04). Jhordan Nascimento de Souza, 24 anos e Wallas da Silva Carvalho, 20, teriam dado cobertura ao autor dos disparos que ocasionou a morte dos jovens. Eles também são suspeitos de efetuarem disparos do lado de fora da festa, segundo a polícia.

O crime aconteceu em setembro deste ano e ocasionou a morte de Rafael Gonçalves Pereira, 22, e Willian Silva da Costa, 26. Uma jovem também ficou ferida na perna. De acordo com a polícia, os tiros começaram após uma briga entre Rafael e um homem identificado como Vanubio de Silva Araújo durante uma festa funk no terraço de uma casa.

Rafael Gonçalves Pereira e Willian Silva da Costa, mortos a tiros em uma festa na Ilha das Caieiras, Vitória Crédito: Reprodução

Durante a discussão, Vanubio sacou uma arma e atirou contra Rafael, atingindo o peito e a cabeça. Na confusão, o atirador correu, sendo acompanhado de duas pessoas: Jhordan e Wallas. Já na rua, outros tiros foram disparados, acertando o peito de Willian e também a de uma jovem de 32 anos. Rafael e Willian foram socorridos mas já chegaram mortos no hospital.

"Ainda não sabemos se houve uma troca de tiros, mas o Wallas e o Jhordan podem ter efetuado os disparos que acabaram ocasionando a morte do Willian. Na hora eles estavam juntos com o Vanubio e vários disparos foram efetuados na rua. Por causa disso, eles estão sendo investigados pelos homicídios", disse o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, André Jaretta.

PRISÃO

Vanúbio, o autor dos disparos, foi preso em outubro, mas a polícia ainda procurava pelos dois suspeito de darem cobertura a ele durante o crime. Na manhã desta quarta-feira, Wallas e Jhordan foram presos em São Pedro I, em Vitória, com armas e drogas.

"A gente foi até a casa do Jhordan cumprir um mandado de busca e apreensão por causa deste duplo homicídio. No local, acabamos encontrando arma, munições e drogas. Por causa disso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio, mas segue sendo investigado pelo crime de homicídio", disse a delegada adjunta da DHPP de Vitória, Rhaiana Bremenkamp.

Material apreendido pela polícia na casa de Jhordan e Wallas, suspeitos de envolvimento na morte de duas pessoas em uma festa funk na Ilha das Caieiras Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Na casa de Jhordan estavam duas outras pessoas: Luiz Gustavo Espírito Santo e Hian Vitor Leite. Eles também foram presos por tráfico de drogas e associação criminosa, mas, segundo a polícia, não têm envolvimento com o assassinato que aconteceu na Ilha das Caieiras. Na mesma manhã, a polícia foi até a casa de Wallas, para fazer uma intimação, porém acabou fazendo o flagrante de um crime, que ocasionou na prisão dele.

"A equipe de policiais viu o Wallas jogando uma arma pela janela e ele acabou sendo detido e autuado por tráfico de drogas e posse de arma. Ele assumiu a propriedade da arma e também está sendo investigado pelo homicídio", contou a delegada.