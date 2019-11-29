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Idoso tenta matar esposa a facadas em Linhares, no ES

A vítima, uma idosa de 79 anos, foi socorrida com vida e levada para o Hospital Geral de Linhares; O marido dela foi preso em flagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 18:36

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 18:36

Data: 27/11/2019 - ES - Linhares - Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (29) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em Linhares, na região Norte do Estado. Ao chegar ao local, os militares descobriram que a vítima, uma idosa de 79 anos, estava caída no banheiro da residência com um ferimento no abdômen. O acusado de ter cometido o crime é o marido dela, de 85 anos, que já está preso.
Tudo aconteceu por volta das 2h48 da madrugada na residência do casal, no bairro Interlagos. Assim que os policiais chegaram ao local e constataram o crime, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A idosa foi levada com vida para o Hospital Geral de Linhares para receber atendimento emergencial.

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Ao ser questionado pelos militares, o idoso admitiu ter esfaqueado a própria esposa, mas não deu detalhes sobre o que motivou a briga. Durante as buscas na residência, a faca utilizada para cometer o crime também foi localizada com vestígios de sangue. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Antonio Tiburcio dos Santos. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o sistema prisional.

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