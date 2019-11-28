Expectativa de vida de idosos no ES é a maior do país, diz IBGE

Expectativa de vida no ES é a maior do país, diz IBGE
A expectativa de vida de idosos no Espírito Santo é a maior do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação e outros dados estão divulgados nas Tábuas Completas de Mortalidade por sexo e idade, com dados nacionais e dos Estados, para o ano de 2018.
De acordo com o IBGE, estas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.
No Estado, uma pessoa idosa que completasse 65 anos em 2018 teria a expectativa de vida de 20,4 anos, a maior do Brasil. Em 2018, as maiores probabilidades de sobrevivência entre os 60 e 80 anos de idade, tanto para os homens quanto para as mulheres, foram encontradas no Espírito Santo: 576 e 719.
Os dados apontam que, considerando tanto 60 ou 65 anos, a idade a partir da qual é possível definir os indivíduos como idosos, o Espírito Santo seria o Estado onde está o maior valor da expectativa de vida nessas idades, 24,3 e 20,4 anos, respectivamente. Isso quer dizer que o indivíduo que completasse 60 anos em 2018 viveria em média até os 84,3 anos e o indivíduo que completasse 65 anos viveria em média até os 85,4 anos.
Já uma pessoa nascida no Espírito Santo em 2018 tinha expectativa de viver, em média, até os 78,8 anos. Neste caso, é a segunda maior expectativa de vida do país. A maior expectativa de vida foi encontrada em Santa Catarina (79,7 anos) e a menor, no Maranhão (71,1 anos).