Expectativa de vida de idosos no ES é a maior do país, diz IBGE

Idosos se exercitam em academia popular em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Expectativa de vida no ES é a maior do país, diz IBGE

De acordo com o IBGE, estas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.

No Estado, uma pessoa idosa que completasse 65 anos em 2018 teria a expectativa de vida de 20,4 anos, a maior do Brasil. Em 2018, as maiores probabilidades de sobrevivência entre os 60 e 80 anos de idade, tanto para os homens quanto para as mulheres, foram encontradas no Espírito Santo: 576 e 719.

Os dados apontam que, considerando tanto 60 ou 65 anos, a idade a partir da qual é possível definir os indivíduos como idosos, o Espírito Santo seria o Estado onde está o maior valor da expectativa de vida nessas idades, 24,3 e 20,4 anos, respectivamente. Isso quer dizer que o indivíduo que completasse 60 anos em 2018 viveria em média até os 84,3 anos e o indivíduo que completasse 65 anos viveria em média até os 85,4 anos.