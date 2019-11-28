Mulher de 72 anos atropela idoso de 90 e é presa por embriaguez no ES

Uma idosa de 72 anos foi presa em flagrante após atropelar um pedestre, também idoso, de 90 anos. O caso aconteceu no bairro Vasco da Gama, em, Cariacica, na tarde da última quarta-feira (27). A motorista fez teste de bafômetro, que deu positivo para uso de bebidas alcoólicas e ela acabou presa. Já a vítima, foi levada ao hospital.
De acordo com a Polícia Militar, por meio de nota, na tarde da última quarta (27), Arsenia Maria Martins Fernandes, 72, atropelou um idoso, de 90, na Rua Eurico Gaspar Dutra, no bairro Vasco da Gama, em Cariacica. Logo após o atropelamento, ela colidiu com o carro contra um muro.
"A condutora realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e foi encaminhada à Delegacia Regional", disse a nota. Já a vítima, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
Indagada se a vítima estava na faixa de pedestres e se a motorista estava em alta velocidade, a PM respondeu apenas não ter mais informações sobre o caso.
De acordo com a Polícia Civil, Arsenia Maria Martins Fernandes foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante. "Foi arbitrada fiança e, como não foi paga, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. Por padrão, a assessoria da Polícia Civil não informa valores de fiança estipuladas", informou a PC, por nota.