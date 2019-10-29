Idosa morre atropelada na BR 101 em São Mateus

Uma idosa de 63 anos morreu atropelada no início da tarde desta terça-feira (29), ao tentar atravessar a BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Identificada como Maria Benedita Pinto, a vítima foi atingida por um carro, na altura do km 85 da rodovia, sentido Norte. Por causa do impacto, ela morreu ainda no local.
O acidente aconteceu às 11h54 e, de acordo com testemunhas, o veículo não aparentava estar acima da velocidade permitida. Com placas de Guarapari, o automóvel era dirigido por uma mulher, que estava acompanhada de outras pessoas. Nem a motorista e nem os passageiros sofreram qualquer ferimento.
De acordo com a nota enviada pela Eco 101, concessionária responsável pela administração do trecho, a rodovia não precisou ser interditada para o atendimento e o trânsito segue normalmente no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC) também trabalharam na ocorrência.
Também por meio de nota, a PC informou que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar as investigações.
FALTA SEGURANÇA
No local do acidente não há faixa ou passarela para que pedestres possam fazer a travessia. Por isso, moradores da comunidade local pedem, ao menos, uma lombada. Questionada sobre o pedido, a Eco 101 garantiu já ter instalado linhas de estímulo para redução de velocidade e sinalização vertical; mas informou não ter prevista a implantação de outros dispositivos no trecho.