Idosa morre atropelada na BR 101 em São Mateus

A concessionária que administra a via e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender o atropelamento na BR 101 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Uma idosa de 63 anos morreu atropelada no início da tarde desta terça-feira (29), ao tentar atravessar a BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Identificada como Maria Benedita Pinto, a vítima foi atingida por um carro, na altura do km 85 da rodovia, sentido Norte. Por causa do impacto, ela morreu ainda no local.

O acidente aconteceu às 11h54 e, de acordo com testemunhas, o veículo não aparentava estar acima da velocidade permitida. Com placas de Guarapari, o automóvel era dirigido por uma mulher, que estava acompanhada de outras pessoas. Nem a motorista e nem os passageiros sofreram qualquer ferimento.

De acordo com a nota enviada pela Eco 101, concessionária responsável pela administração do trecho, a rodovia não precisou ser interditada para o atendimento e o trânsito segue normalmente no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC) também trabalharam na ocorrência.

Também por meio de nota, a PC informou que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar as investigações.

FALTA SEGURANÇA