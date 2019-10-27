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Sul do ES

Uma pessoa morre e outras ficam feridas em acidente na ES 490

A vítima, Luciano Malfacine de Oliveira, era conhecido na região pelos trabalhos de locução. A rodovia liga o município de Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no Litoral Sul

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 16:51
Uma pessoa morre e outras ficam feridas em acidente na ES 490 Crédito: Internauta A Gazeta
Um acidente na tarde deste domingo (27) deixou uma pessoa morta e outras feridas, na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no Litoral Sul. Um Chevrolet Corsa e um Volkswagen Golf bateram de frente, no trecho conhecido como Matinha.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência está em atendimento, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, e a causa da colisão ainda é desconhecida. O acidente aconteceu no sentido Cachoeiro x Marataízes e a pista ficou parcialmente interditada.
Os feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro e a vítima que morreu foi identificada como Luciano Malfacine de Oliveira. Ele era conhecido na região pelos trabalhos de locução e por participar de associação de moradores. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a fatalidade.

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