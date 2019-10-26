Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trevo de Guarana

Carro da prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz

Motorista transportava duas famílias de volta a Jaguaré após consulta médica na Grande Vitória

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 13:50
Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz Crédito: Marco Antonio Alves dos Santos
Um carro da Prefeitura de Jaguaré, que retornava com duas famílias de uma consulta médica na Grande Vitória, se envolveu em um acidente no trevo de Guaraná, em Aracruz, na manhã deste sábado (26).  De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Fiat Dobló, foi atingido por uma Hilux branca que cruzou a pista.

Veja Também

Acidente deixa três motociclistas feridos na BR-101 em Linhares

Dupla com escopeta troca tiros com a PM, causa acidente e é presa no ES

Homem morre e bebê e três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259

No carro da prefeitura estavam cinco pessoas: o motorista, uma criança com a mãe e um homem com a filha. Nenhuma das vítimas teve o nome divulgado. Todas elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.
 A criança e a mãe foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Já pai e filha estão no Hospital Geral de Linhares. O condutor do veículo sofreu cortes no braço, mas passa bem. A Eco-101 retirou os veículos do local e o trânsito flui normalmente.

Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz

Confira a nota encaminhada pela Prefeitura de Jaguaré:
Uma Dobló da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré envolveu-se em um acidente no trevo do distrito de Guaraná, Aracruz, na manhã deste sábado, por volta das 10:30h. O motorista transportava 4 pessoas, sendo uma criança e sua mãe retornando do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e pai e filha vindos de uma consulta no Hospital Evangélico. A mãe e a criança foram levadas para o Hospital São Camilo em Aracruz. Pai e filha foram para o HGL de Linhares. O motorista sofreu cortes nos braços e está bem. Também se encontra em Aracruz aguardando mãe e filha para irem para Jaguaré. O acidente ocorreu quando uma Hilux saiu do trevo de Guaraná colidindo com a Dobló. O motorista da Hilux assumiu a responsabilidade pelo acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados