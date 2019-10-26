Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz Crédito: Marco Antonio Alves dos Santos

Um carro da Prefeitura de Jaguaré, que retornava com duas famílias de uma consulta médica na Grande Vitória, se envolveu em um acidente no trevo de Guaraná, em Aracruz, na manhã deste sábado (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Fiat Dobló, foi atingido por uma Hilux branca que cruzou a pista.

No carro da prefeitura estavam cinco pessoas: o motorista, uma criança com a mãe e um homem com a filha. Nenhuma das vítimas teve o nome divulgado. Todas elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

A criança e a mãe foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Já pai e filha estão no Hospital Geral de Linhares. O condutor do veículo sofreu cortes no braço, mas passa bem. A Eco-101 retirou os veículos do local e o trânsito flui normalmente.

Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz

Confira a nota encaminhada pela Prefeitura de Jaguaré: