Um carro da Prefeitura de Jaguaré, que retornava com duas famílias de uma consulta médica na Grande Vitória, se envolveu em um acidente no trevo de Guaraná, em Aracruz, na manhã deste sábado (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Fiat Dobló, foi atingido por uma Hilux branca que cruzou a pista.
No carro da prefeitura estavam cinco pessoas: o motorista, uma criança com a mãe e um homem com a filha. Nenhuma das vítimas teve o nome divulgado. Todas elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.
A criança e a mãe foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Já pai e filha estão no Hospital Geral de Linhares. O condutor do veículo sofreu cortes no braço, mas passa bem. A Eco-101 retirou os veículos do local e o trânsito flui normalmente.
Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente em Aracruz
Confira a nota encaminhada pela Prefeitura de Jaguaré:
Uma Dobló da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré envolveu-se em um acidente no trevo do distrito de Guaraná, Aracruz, na manhã deste sábado, por volta das 10:30h. O motorista transportava 4 pessoas, sendo uma criança e sua mãe retornando do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e pai e filha vindos de uma consulta no Hospital Evangélico. A mãe e a criança foram levadas para o Hospital São Camilo em Aracruz. Pai e filha foram para o HGL de Linhares. O motorista sofreu cortes nos braços e está bem. Também se encontra em Aracruz aguardando mãe e filha para irem para Jaguaré. O acidente ocorreu quando uma Hilux saiu do trevo de Guaraná colidindo com a Dobló. O motorista da Hilux assumiu a responsabilidade pelo acidente.