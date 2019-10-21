Veículo ficou destruído após colisão frontal na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Homem morre e bebê e três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia BR 259, em Baixo Guandu , Região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (20). Entre os feridos está uma bebê de 9 meses, que foi levada para um hospital de Vitória.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na entrada de Mascarenhas. Um Volkswagen Gol de cor vermelha e um Hyundai Tucson de cor branca bateram de frente, na altura do quilômetro 91. O Gol seguia sentido Colatina e o Tucson, sentido Baixo Guandu.

O condutor do Gol, Paulo César Frederico, foi lançado para fora do veículo e morreu na hora. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

FERIDOS

Carro bateu de frente em outro veículo na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Internauta

Uma passageira que estava no automóvel foi socorrida em estado grave e levada de ambulância para o Pronto-Socorro de Baixo Guandu. Por conta da gravidade de seu estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.