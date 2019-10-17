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Barragem hídrica de Minas Gerais

Bombeiros fazem simulação de evacuação em Baixo Guandu

Trabalho faz parte de planejamento preventivo porque a cidade do Noroeste do Estado está em área de risco de inundação da barragem hídrica de Aimorés (MG). O Corpo de Bombeiros afirmou que barragem está segura

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 10:12

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

17 out 2019 às 10:12
Usina Hidrelétrica de Funil, em Aimorés (MG) Crédito: Aliança Energias
Bombeiros fazem simulação de evacuação em Baixo Guandu
Corpo de Bombeiros anunciou que está programada uma simulação de evacuação de área de risco em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, e em Aimorés (MG), por conta de uma barragem hídrica localizada na cidade mineira. As simulações serão realizadas em novembro, mas os testes de sirene começaram em Baixo Guandu nesta segunda-feira (14) e seguem até o próximo dia 30.
Segundo os Bombeiros, o trabalho é preventivo e segue uma obrigação da lei federal 12.334/2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. No caso de Aimorés, é uma barragem para armazenamento hídrico com aproveitamento energético da Usina Hidrelétrica de Funil, diferente de uma barragem de rejeito de minério.

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No caso da barragem hídrica, o órgão fiscalizador é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que atestou recentemente a segurança do local em uma vistoria acompanhada pelos órgãos de Defesa Civil Municipal e Estadual.
Por conta disso, o Corpo de Bombeiros reforça que não há motivo para pânico ao ouvir as sirenes, pois a barragem está segura e o trabalho é preventivo. Além disso, informam que a população que será mobilizada na simulação é praticamente a mesma que sofre com a cheia do Rio Doce de tempos em tempos.

DATAS DA SIMULAÇÃO

A simulação será realizada em Baixo Guandu, em 9 de novembro. Em Aimorés, será no dia 23 de novembro.
Ainda de acordo com os Bombeiros, todo o trabalho é realizado por um grupo composto por bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo, Polícia Militar mineira, órgãos de Defesa Civil de Aimorés e de Baixo Guandu, além da empresa responsável pela gestão da barragem.

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