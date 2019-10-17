Usina Hidrelétrica de Funil, em Aimorés (MG) Crédito: Aliança Energias

Your browser does not support the audio element. Bombeiros fazem simulação de evacuação em Baixo Guandu

hídrica localizada na cidade mineira. As simulações serão realizadas em novembro, mas os testes de sirene começaram em Baixo Guandu nesta segunda-feira (14) e seguem até o próximo dia 30. Corpo de Bombeiros anunciou que está programada uma simulação de evacuação de área de risco em Baixo Guandu , Região Noroeste do Estado, e em Aimorés (MG), por conta de uma barragem hídrica localizada na cidade mineira. As simulações serão realizadas em novembro, mas os testes de sirene começaram em Baixo Guandu nesta segunda-feira (14) e seguem até o próximo dia 30.

Segundo os Bombeiros, o trabalho é preventivo e segue uma obrigação da lei federal 12.334/2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. No caso de Aimorés, é uma barragem para armazenamento hídrico com aproveitamento energético da Usina Hidrelétrica de Funil, diferente de uma barragem de rejeito de minério.

No caso da barragem hídrica, o órgão fiscalizador é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que atestou recentemente a segurança do local em uma vistoria acompanhada pelos órgãos de Defesa Civil Municipal e Estadual.

Por conta disso, o Corpo de Bombeiros reforça que não há motivo para pânico ao ouvir as sirenes, pois a barragem está segura e o trabalho é preventivo. Além disso, informam que a população que será mobilizada na simulação é praticamente a mesma que sofre com a cheia do Rio Doce de tempos em tempos.

DATAS DA SIMULAÇÃO

A simulação será realizada em Baixo Guandu, em 9 de novembro. Em Aimorés, será no dia 23 de novembro.