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Mariana

Mariana: 83 famílias afetadas por rompimento de barragem fazem acordo

Acordos são específicos para cada família ou representante

Publicado em 

25 jul 2019 às 00:04

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 00:04

A lama que vazou da barragem que se rompeu em Mariana Crédito: Elvira Nascimento/Divulgação - 09/11/2015
Oitenta e três famílias do município de Mariana (MG) atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão fizeram acordo de indenização com a Fundação Renova. O termo foi homologado nesta quarta-feira (24) pela manhã, no Teatro Municipal do município mineiro.
Os acordos são individuais e específicos para cada família ou representante. Os processos de homologação consideram o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público de Minas Gerais e a decisão dos atingidos para que a realização do cadastro fosse feita pela Assessoria Técnica que dá suporte no processo de reparação.
> Duas pesquisas da Ufes vão ajudar na recuperação da bacia do Rio Doce
A Fundação Renova representa os interesses da mineradora Samarco, BHP Billiton e Vale. O acordo foi ratificado pela 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargadora Mariangela Meyer e pela juíza Marcela Oliveira Decat de Moura, juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Mariana.
> Primeiras 100 casas marcam nova fase das obras em Mariana
A tragédia de Mariana ocorreu em novembro de 2005, quando 39 milhões de metros cúbicos de lama vazaram após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco. O episódio deixou comunidades e florestas destruídas, mananciais da bacia do Rio Doce poluídos e 19 mortos. Para reparar os danos, foi firmado em maio de 2016 um acordo entre a Samarco, suas acionistas Vale e BHP Billiton, o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo..

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