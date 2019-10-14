Após decisão judicial, barragem no Rio Pequeno começa a ser retirada

As obras no barramento do Rio Pequeno são de responsabilidade da Fundação Renova e foram divididas em duas etapas e a primeira deve durar aproximadamente 32 dias Crédito: Fundação Renova / Divulgação

causar o rompimento e colocar em risco a integridade dos moradores de seu entorno. Construído em 2015, após o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, o barramento do Rio Pequeno, em Linhares, no Norte do Estado, deve ser totalmente retirado. As análises de estabilidade apontaram riscos estruturais no barramento, que podem

As obras, de responsabilidade da Fundação Renova, já começaram e foram divididas em duas etapas. A primeira deve durar aproximadamente 32 dias. De acordo com a Renova, as ações no barramento estão sendo realizadas em cumprimento à decisão judicial proferida pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais, por meio de uma Ação Civil Pública.

Na primeira etapa, está sendo construída a base para a instalação de uma ensecadeira na parte jusante (abaixo) do atual barramento. A ensecadeira é uma estrutura provisória que impede o contato das águas do Rio Doce com a lagoa Juparanã. Caso seja necessário, a ensecadeira pode ser elevada.

Assim que as obras das ensecadeiras forem concluídas e devidamente atestadas e certificadas pelo perito judicial, será iniciada a segunda etapa das obras, que consistirá na retirada total do barramento.

FAMÍLIAS IMPACTADAS

Os moradores que possuem casas na Avenida Beira Rio, no Centro de Linhares, estão sendo diretamente impactados com as decisões e as obras no barramento do Rio Pequeno. A avenida fica bem próxima do Rio e, por isso, os moradores já tiveram, inclusive, que deixar o local.

De acordo com a Fundação Renova, das 33 famílias que residiam na avenida Beira Rio em março de 2019, 4 retornaram para as residências e 29 continuam em moradias provisórias.

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