Acidente deixa três motociclistas feridos na BR-101 em Linhares

Um acidente com duas motos deixaram três pessoa feridas às 6h50 da manhã deste sábado na BR-101, em Linhares. De acordo com informações da TV Gazeta, duas motos seguiam pela BR 101, um casal numa moto preta e uma mulher conduzindo a outra. De acordo com testemunhas, o casal que estava na moto preta seguia pela BR-101 e, quando chegaram perto do cruzamento, uma mulher que conduzia a outra moto teria feito uma manobra irregular. As motos acabaram colidindo.