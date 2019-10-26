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Acidente deixa três motociclistas feridos na BR-101 em Linhares

O acidente ocorreu por volta de 6h50 deste sábado, em Linhares;

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:56
Acidente com duas motos deixa três pessoas feridas na BR-101, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um acidente com duas motos deixaram três pessoa feridas às 6h50 da manhã deste sábado na BR-101, em Linhares. De acordo com informações da TV Gazeta, duas motos seguiam pela BR 101, um casal numa moto preta e uma mulher conduzindo a outra. De acordo com testemunhas, o casal que estava na moto preta seguia pela BR-101 e, quando chegaram perto do cruzamento, uma mulher que conduzia a outra moto teria feito uma manobra irregular. As motos acabaram colidindo.
Três ambulâncias foram usadas no socorro às vítimas e os três motociclistas foram levados para o Hospital Geral de Linhares. Os nomes e o estado de saúde não foram divulgados. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência. E as motos foram retiradas da pista por uma equipe da ECO 101.
Com informações da TV Gazeta e do repórter Eduardo Dias.

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