Mulher morre após cair de moto e ser atingida por caminhão, na Serra

Mulher morre depois de ser atingida por caminhão na BR 101, na Serra Crédito: Tiago Félix

Uma mulher que ainda não foi identificada morreu após sofrer um acidente de moto, na noite desta sexta-feira (25), em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. A vítima estava na garupa da moto do filho, caiu e foi atingida por um caminhão que passava na hora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe e filho seguiam de moto no sentido Cariacica. Quando eles passavam próximo ao bairro André Carloni, no Km 271 da BR 101, um vendedor ambulante de pão de queijo tentava atravessar a rodovia , o motociclista tentou desviar, mas acabou atingindo o homem. Os três caíram. Um caminhão passou no momento e atropelou a mulher.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão saiu do local e não prestou socorro. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e prestou socorro ao motociclista e ao vendedor de pão de queijo. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.