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Acidente

Mulher morre após cair de moto e ser atingida por caminhão, na Serra

O acidente foi na BR 101, na altura do bairro André Carloni. A mulher estava na  garupa da moto do filho; ela morreu na hora

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 22:31
Mulher morre depois de ser atingida por caminhão na BR 101, na Serra  Crédito: Tiago Félix
Uma mulher que ainda não foi identificada morreu após sofrer um acidente de moto, na noite desta sexta-feira (25), em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. A vítima estava na garupa da moto do filho, caiu e foi atingida por um caminhão que passava na hora. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe e filho seguiam de moto no sentido Cariacica. Quando eles passavam próximo ao bairro André Carloni, no Km 271 da BR 101, um vendedor ambulante de pão de queijo tentava atravessar a rodovia, o motociclista tentou desviar, mas acabou atingindo o homem.  Os três caíram. Um caminhão passou no momento e  atropelou a mulher.
Segundo a PRF, o motorista do caminhão saiu do local e não prestou socorro. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e prestou socorro ao motociclista e ao vendedor de pão de queijo. A mulher não resistiu aos ferimentos  e morreu no local.
Os feridos foram levados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Nenhumas das vítimas foi identificada. O corpo da mulher foi levado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

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