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Vila Velha

Dupla com escopeta troca tiroscom a PM, causa acidente e é presa no ES

Três criminosos armados trocaram tiros com a PM na tarde desta quinta-feira (24). Um deles conseguiu fugir e dois foram presos

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 09:36
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Armados com uma escopeta calibre 12, três bandidos armados trocaram tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (24), em Morada da Barra, Vila Velha. Na fuga, os criminosos provocaram um acidente de trânsito, um deles foi baleado e dois acabaram presos.

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A Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, em Morada da Barra, quando flagrou um veículo Fiat Uno em alta velocidade. Durante acompanhamento ao veículo, o trio atirou contra a viatura. Os policiais revidaram e o bandido que estava ao volante perdeu o controle da direção.
Após o acidente, um criminoso que estava com mandado de prisão em aberto saiu do veículo, começou a correr e conseguiu fugir. Os outros dois, de 18 e 21 anos, foram presos. Durante o confronto, um dos criminosos foi baleado com um tiro na perna. Ele foi socorrido e, em seguida, encaminhado com o comparsa para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.
O carro danificado permaneceu no local. Além da dupla, foram apreendidas uma escopeta calibre 12, duas munições do mesmo calibre deflagradas e três intactas, e diversas munições de calibre 38. Os dois jovens permanecem presos no DHPP, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (25).

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