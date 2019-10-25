Dupla com escopeta troca tiroscom a PM, causa acidente e é presa no ES

Armados com uma escopeta calibre 12, três bandidos armados trocaram tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (24), em Morada da Barra, Vila Velha. Na fuga, os criminosos provocaram um acidente de trânsito, um deles foi baleado e dois acabaram presos.
A Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, em Morada da Barra, quando flagrou um veículo Fiat Uno em alta velocidade. Durante acompanhamento ao veículo, o trio atirou contra a viatura. Os policiais revidaram e o bandido que estava ao volante perdeu o controle da direção.
Após o acidente, um criminoso que estava com mandado de prisão em aberto saiu do veículo, começou a correr e conseguiu fugir. Os outros dois, de 18 e 21 anos, foram presos. Durante o confronto, um dos criminosos foi baleado com um tiro na perna. Ele foi socorrido e, em seguida, encaminhado com o comparsa para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.
O carro danificado permaneceu no local. Além da dupla, foram apreendidas uma escopeta calibre 12, duas munições do mesmo calibre deflagradas e três intactas, e diversas munições de calibre 38. Os dois jovens permanecem presos no DHPP, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (25).