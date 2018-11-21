Bandido é preso após fazer arrastão em Transcol e trocar tiros com a PM

William Soares da Conceição foi preso após trocar tiros com a PM Crédito: Victor Muniz/Divulgação

Um bandido foi preso após assaltar passageiros de um ônibus do Transcol e trocar tiros com a polícia, por volta das 7h30 desta quarta-feira (21), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. William Soares da Conceição, de 19 anos, foi pego escondido em um matagal às margens da Rodovia Leste-Oeste, onde também foram encontradas as armas utilizadas no crime.

De acordo com informações do motorista do ônibus da linha 533 do Transcol (Terminal de Campo Grande x Terminal de Vila Velha), ele passava pela Rua do Desengano, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Eles vieram em um carro, acho que um Ford Fiesta, me fecharam e dois deles já saíram do carro armados, apontando para mim e mandando abrir a porta, afirmou.

Um deles era William, que portava uma arma longa, calibre 32, de fabricação caseira. Ele entrou pela porta da frente enquanto o comparsa, que estava com um revólver de mesmo calibre, embarcou pelo meio do coletivo.

O bandido preso ameaçou o motorista, mandou que ele desligasse o veículo e perguntou se as câmeras de dentro do carro estavam filmando. Após a vítima confirmar, ele quebrou o equipamento com o cabo da arma.

Motorista do ônibus da linha 533, assaltado por bandidos no bairro Rio Marinho, em Vila Velha Crédito: Victor Muniz

Enquanto isso, o outro assaltante recolheu diversos celulares dos passageiros. Porém, como o condutor abriu todas as portas e o coletivo estava com cerca de 70 passageiros, muitos conseguiram descer.

Alguns deles avistaram uma viatura da Polícia Militar que estava parada no trânsito, logo atrás do ônibus, e fizeram sinal para alertar sobre o que estava acontecendo.

Os policiais desceram do carro para realizar a abordagem e foram recebidos a tiros pela dupla. Na hora da fuga, o criminoso que havia roubado os celulares deixou a jaqueta com os aparelhos para trás. William e o comparsa fugiram em direção a um matagal, enquanto o terceiro suspeito, que dirigia o carro, escapou em outro sentido.

Os PMs chamaram apoio do helicóptero e conseguiram localizar o assaltante no meio do mato. Ele foi preso e apontou aonde teria escondido as armas usadas no assalto, que foram encontradas pelos militares. O material e o suspeito foram levados à 2ª Delegacia Regional.

Segundo a PM, os passageiros seguiram viagem pois conseguiram recuperar os pertences. Porém, segundo o motorista do ônibus, alguns reclamaram de terem perdido os celulares, que teriam sido levados pelo assaltante que fugiu.