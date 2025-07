Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: a importância dos avós dentro das relações familiares

No programa desta quinta (24), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

No programa CBN Cotidiano desta quinta (17), das 15h às 17h, Diony Silva fala da importância dos avós para as relações familiares. É este o tema do quadro CBN e a Família, com Adriana Müller.>