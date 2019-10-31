Idoso morre após ser atropelado por moto no centro de Vila Velha

Ainda de acordo com a Guarda, o condutor da moto está no local da ocorrência, assim como policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e o trânsito no local é intenso, mas está sinalizado e fluindo bem. Segundo uma testemunha que trafegava pela região, populares tentaram reanimar o idoso com massagem cardíaca, mas não conseguiram.