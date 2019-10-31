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Av. Henrique Moscoso

Idoso morre após ser atropelado por moto no centro de Vila Velha

O idoso Nilson Gonçalo, de 83 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta no cruzamento entre as avenidas Henrique Moscoso e Coronel Sodré; o Samu registrou óbito no local

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 19:17
Idoso é atropelado na Avenida Henrique Moscoso, em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal
O idoso Nilson Gonçalo, de 83 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta no cruzamento entre as avenidas Henrique Moscoso e Coronel Sodré, no centro de Vila Velha, por volta das 18h30 desta quinta-feira (31). De acordo com a Guarda Municipal, o Samu registrou o óbito no local.
Ainda de acordo com a Guarda, o condutor da moto está no local da ocorrência,  assim como policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e o trânsito no local é intenso, mas está sinalizado e fluindo bem.  Segundo uma testemunha que trafegava pela região, populares tentaram reanimar o idoso com massagem cardíaca, mas não conseguiram.

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