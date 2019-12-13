Moradores reclamam de falta de policiamento na Vila de Povoação, em Linhares

Segundo os moradores, os registros de furtos, roubos e o tráfico de drogas deixam todos inseguros Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

Se você não tem segurança, como é que você vai viver? Nós estamos a quase 37 quilômetros de Linhares, quando chega acontecer alguma coisa de grave aqui a polícia vem e vai embora. Se tiver de matar, mata, se tiver de morrer, morre, se tiver de roubar, rouba. Como é que fica a situação da população?. Esse é o relato do Jocenilson Cirilo Mendonça, presidente da Associação de Moradores de Povoação, em Linhares, no Norte do Estado.

Por lá, moradores reclamam da falta de policiamento e da insegurança. Segundo eles, faltam viaturas e policiais fazendo o trabalho preventivo na vila. Nós estamos abandonados sim. A Associação de Moradores junto com a comunidade já têm feito vários pedidos através de ofício ao 12ª Batalhão e até mesmo à Secretaria de Segurança. Já tivemos reuniões com vários comandantes aqui dentro da comunidade e eles alegam que não têm policiais suficientes para essa comunidade, completou Jocenilson.

Há alguns anos, a Polícia Militar contava com uma equipe fixa para atender a região. No entanto, a situação agora é diferente. O imóvel que era usado pelos militares está vazio. Segundo os moradores, desde 2016 o policiamento só aparece quando algum problema acontece.

Com medo, os moradores relataram os problemas da comunidade, mas não quiseram se identificar. Para eles, os maiores problemas são os constantes registros de furtos, roubos e o tráfico de drogas. Alguns disseram ser comum ver criminosos andando com armas de fogo e facões pelas ruas da vila.

MORADORES COM MEDO

A tranquilidade da vila tem dado lugar à insegurança. O que ocorre hoje é que a população real, aquela população que é antiga e que há muitos anos vive aqui, hoje se sente bastante pressionada, totalmente insegura por todas as situações que vêm ocorrendo aqui nos últimos anos, relata um morador que não quis se identificar, com medo de sofrer ameaças.

Já outro morador ressalta que, diante do medo, a população acaba não denunciando. O pessoal daqui tem muito medo de falar, até mesmo anônimo. O pessoal daqui tem muito medo, destaca.

Diante do problema, outro morador pede socorro: olhe por nós aqui, porque nós estamos precisando mesmo. Encarecidamente, rápido. Não pode deixar para amanhã ou depois, isso tem que ser o mais rápido possível, pede.

Moradores reclamam de falta de policiamento na Vila de Povoação, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

O QUE DIZ A PM

Questionada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que "atua dia e noite no local com patrulhamento preventivo, e lembra que o reforço no policiamento é realizado principalmente com base no mapa do crime, que são as ocorrências registradas via Ciodes (190). A PM ressalta ainda a importância de acionar uma viatura sempre que houver suspeita ou ocorrência de crime em andamento na região.

Em situações em que não há detidos em flagrante, a polícia reforça que é necessário que as vítimas registrem o boletim em uma delegacia, para que o caso seja investigado e os responsáveis punidos.

Os moradores também podem colaborar com o trabalho da polícia denunciando suspeitos que possam estar agindo na região por meio do número 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.