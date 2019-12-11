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Comércio

Segurança reforçada nas ruas de Linhares para compras de fim de ano

Polícia Militar irá aumentar o efetivo no período e terá apoio da Guarda Civil Municipal nas ações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 14:19

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 14:19

Segurança reforçada nas ruas de Linhares para compras de fim de ano Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar e a Guarda Civil de Linhares, no Norte do ES, irão intensificar as ações de patrulhamento na área de comércio do município, principalmente no Centro da cidade, neste período de compras de fim de ano. O objetivo é dar mais tranquilidade aos consumidores e inibir a ação de criminosos que sempre agem nesta época do ano, onde há maior circulação de dinheiro no comércio.

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O movimento já está intenso no comércio do município motivado pelo pagamento do 13º e também da liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS. Como vai haver muita circulação de dinheiro neste período, tanto a PM, quanto a Guarda Municipal, irão fazer o patrulhamento a pé e também montarão pontos fixos nas áreas de maior circulação de consumidores.

REFORÇO

Segundo a Polícia Militar, 88 homens foram destacados para atuar neste período, principalmente na área do Centro da cidade onde estão concentradas as lojas de departamentos, boutiques e as agências bancárias. Cerca de 90% do efetivo será empregado nesta região. A PM está estudando também o aumento no efetivo nos Bairros Interlagos, Shell e Araçá, onde também há comércio atuante e com grande movimento neste período.
Guarda Civil e Departamento municipal de trânsito irão auxiliar a PM nas ações Crédito: Prefeitura de Linhares 
A Guarda Civil Municipal também auxiliará a Polícia Militar nos trabalhos de patrulhamento no município. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o trabalho foi reforçado e a segurança está sendo feita pelas ruas do Centro de Linhares, que vai funcionar em horário estendido nos próximos dias.

TRÂNSITO

Secretaria de Segurança do município também  informou que, no trânsito, três duplas de agentes ficarão localizadas nos pontos de maior fluxo de veículos e pedestres, orientando motoristas e garantindo a fluidez do tráfego. Em dias de maior movimento e com maior fluxo de carros, os agentes irão organizar a passagem de veículos com cones.
De acordo com os órgãos de segurança, as ações irão até o fim do período de compras de fim de ano.

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